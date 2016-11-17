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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 08:04 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月17日

* 头版头条:

--近期中国A股市场增量资金涌入明显，推动沪综指 突破3,200点，融资融券余额连续增长，同时期货市场“黑色系”品种持仓量持续大幅减少。资金在监管加码之后逢高撤离，其中部分资金正回流股市，其中惯用杠杆的资金直接撤回股市两融平台布局。

* 其他:

--多位地方银监部门人士表示，中小房企参股地方法人银行增多的情况已受到监管部门的重视，相关摸底也已展开。今年房企参股地方法人银行的案例尤其多，这可能与房企想获得融资便利有关.

--深圳证券交易所副总经理金立扬表示，将优化发行上市条件，加大对早期和源头创新型企业的支持；积极推动新三板向创业板转板，促进多层次市场体系的有机联系。

--中国海油规划计划部总经理金晓剑表示，通过优化天然气业务协调发展机制，不断扩大天然气应用范围、提高清洁能源的供应比重，未来五年，中国海油天然气业务比例将由目前的18%提高至20%以上。

--格力电器 公告，因交易方案未能获得珠海银隆股东会审议通过，决定终止筹划发行股份购买珠海银隆100%股权及配套募资事宜。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)

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