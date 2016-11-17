《中国报摘》--中国证券报11月17日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--近期中国A股市场增量资金涌入明显，推动沪综指 突破3,200点，融资融券余额连续增长，同时期货市场“黑色系”品种持仓量持续大幅减少。资金在监管加码之后逢高撤离，其中部分资金正回流股市，其中惯用杠杆的资金直接撤回股市两融平台布局。
* 其他:
--多位地方银监部门人士表示，中小房企参股地方法人银行增多的情况已受到监管部门的重视，相关摸底也已展开。今年房企参股地方法人银行的案例尤其多，这可能与房企想获得融资便利有关.
--深圳证券交易所副总经理金立扬表示，将优化发行上市条件，加大对早期和源头创新型企业的支持；积极推动新三板向创业板转板，促进多层次市场体系的有机联系。
--中国海油规划计划部总经理金晓剑表示，通过优化天然气业务协调发展机制，不断扩大天然气应用范围、提高清洁能源的供应比重，未来五年，中国海油天然气业务比例将由目前的18%提高至20%以上。
--格力电器 公告，因交易方案未能获得珠海银隆股东会审议通过，决定终止筹划发行股份购买珠海银隆100%股权及配套募资事宜。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。