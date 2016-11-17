表格：外资上周转为买超日股，日本投资者持续买超海外债券

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月17日 - 周四出炉的资本流动数据显示，11月12日止当周外资转为买超日 股。 外资11月12日止当周在日本股市买超5,458亿日圆，前一周则为卖超 1,064亿日圆。 日本投资人最近一周持续买超海外债券4,662亿日圆，前一周为买超6,053亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 11月 6日-11月12日 +545.8 +421.9 +795.6 10月30日-11月 5日 -106.4 -6.5r -119.1 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 11月 6日-11月12日 +338.6 +466.2 -31.3 10月30日-11月 5日 +191.0r +605.3r -16.5 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here (完) (编译 龚芳; 审校 张若琪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。