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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 08:01 BJT

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者持续买超海外债券

路透东京11月17日 - 周四出炉的资本流动数据显示，11月12日止当周外资转为买超日
股。
    
    外资11月12日止当周在日本股市买超5,458亿日圆，前一周则为卖超 1,064亿日圆。
    
    日本投资人最近一周持续买超海外债券4,662亿日圆，前一周为买超6,053亿日圆。
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：  
                         股市           债市        货币市场
    11月 6日-11月12日   +545.8         +421.9         +795.6 
    10月30日-11月 5日   -106.4           -6.5r        -119.1
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市          债市         货币市场
    11月 6日-11月12日   +338.6         +466.2          -31.3 
    10月30日-11月 5日   +191.0r        +605.3r         -16.5

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here
  (完)    
    
  
 (编译 龚芳; 审校 张若琪)

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