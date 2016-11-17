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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 08:08 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月17日

路透11月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7565
港元 )
    
    美国股市标普500指数周三下跌，道琼工业指数 也结束七日连涨收低，收跌54.92点，或0.29%，至
18,868.14点，因金融股大幅下挫；但科技股上涨提振纳斯达克指数终场收高。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              124.190     -0.79       7032        9.633       -1.00
 中国铝业                            10.500      -2.14       11195       3.258       0.24
 中国移动                            54.010      -1.19       193317      83.786      -0.73
 中国人寿                            12.860      0.23        106570      19.950      -0.75
 中石油                              66.470      -1.22       12429       5.156       -1.04
 中石化                              68.200      -2.33       18597       5.290       -0.19
 汇丰控股                            39.060      -2.23       2344865     60.594      -1.39
 中电信                              46.990      -2.57       7559        3.645       -0.14
 中国联通                            10.930      -0.82       47020       8.478       -0.49
 兖州煤业                            7.230       -3.34       13058       5.608       -0.74
 华能国际                            23.880      -1.40       15755       4.631       0.23
 南方航空                            27.890      0.36        4335        4.327       -0.31
 东方航空                            22.570      -1.48       1683        3.501       -0.25
 中芯国际                            6.610       0.15        12751       1.025       -1.40
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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