《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月17日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7565 港元 ) 美国股市标普500指数周三下跌，道琼工业指数 也结束七日连涨收低，收跌54.92点，或0.29%，至 18,868.14点，因金融股大幅下挫；但科技股上涨提振纳斯达克指数终场收高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 124.190 -0.79 7032 9.633 -1.00 中国铝业 10.500 -2.14 11195 3.258 0.24 中国移动 54.010 -1.19 193317 83.786 -0.73 中国人寿 12.860 0.23 106570 19.950 -0.75 中石油 66.470 -1.22 12429 5.156 -1.04 中石化 68.200 -2.33 18597 5.290 -0.19 汇丰控股 39.060 -2.23 2344865 60.594 -1.39 中电信 46.990 -2.57 7559 3.645 -0.14 中国联通 10.930 -0.82 47020 8.478 -0.49 兖州煤业 7.230 -3.34 13058 5.608 -0.74 华能国际 23.880 -1.40 15755 4.631 0.23 南方航空 27.890 0.36 4335 4.327 -0.31 东方航空 22.570 -1.48 1683 3.501 -0.25 中芯国际 6.610 0.15 12751 1.025 -1.40 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。