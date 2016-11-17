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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 08:25 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月17日

**上海证券报**

--对于监管层就黑色商品调查浙江一家期货公司的媒体报道，大连商品交易所、郑州商品交易所均予以否认。记者获悉，上海证监局相关部门目前也并未对期货公司启动类似调查。

**证券时报**

--此前曾通过关联公司举牌首钢股份 的石榴集团发布澄清说明表示，举牌首钢系长期战略投资行为，截至11月15日已增持首钢股份至7%，未来仍将继续增持。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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