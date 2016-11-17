《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月17日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--美国政府已搁置跨太平洋伙伴协定（TPP），外界认为台湾应积极争取加入区域全面经济伙伴协定（RCEP），不过，大陆国台办发言人马晓光直言，没有一中原则，将不利台湾参与区域经济合作。陆委会主委张小月则呼吁陆方摆脱旧思维与对台制式作为，勿以〞量〞、〞体〞压抑台湾。
--土银200亿台币智慧机械产业专案融资计画，二大领域清单出列。对于行政院提出的〞五+2〞策略产业发展计画，土银不仅率先宣布将推出200亿台币的智慧机械产业专案融资计画，日前更向全体逾140家分行发出清单，分两大领域明确列出专案融资适用的产业类型，并预定在明年底前完成。
*经济日报：
--公平会通过日月光 与矽品 结合案，台湾封测大联盟迈向成军第一步。此案未来还需通过美国和中国大陆核准才算完成，然美、中两地审核程序复杂，今年底前恐难过关，日月光正全力动员，希望能在明年底前定案。
--晶圆代工大厂联电 在大陆合资的联芯集成电路厦门12寸晶圆厂昨日启用，为台厂首家在大陆设立的12寸晶圆厂正式完成且营运。联电执行长颜博文表示，这象征联电进入下一个成长阶段。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。