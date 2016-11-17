版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 08:28 BJT

《香港报摘》--经济日报11月17日

**头版头条**

--腾讯 第三季按年多赚43%，除游戏及广告等业务强劲增长外，支付业务收入增长叫市场惊喜，纵未录得盈利，但获分析员高度关注，有望成投资界新憧憬。

**其他**

--会德丰地产以63.9亿港元夺得观塘茜发道海景住宅地，公司主席梁志坚透露，初步计划兴建1,100至1,200伙，包括一至四房户型，预计项目总投资额约125亿港元。

--宏利人寿完成收购渣打香港的强积金业务，并于本月起开展为期15年的分销伙伴合作安排。宏利未来将会整合两行的基金计划，并持续物色收购机会。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐