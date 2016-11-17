《香港报摘》--经济日报11月17日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--腾讯 第三季按年多赚43%，除游戏及广告等业务强劲增长外，支付业务收入增长叫市场惊喜，纵未录得盈利，但获分析员高度关注，有望成投资界新憧憬。
**其他**
--会德丰地产以63.9亿港元夺得观塘茜发道海景住宅地，公司主席梁志坚透露，初步计划兴建1,100至1,200伙，包括一至四房户型，预计项目总投资额约125亿港元。
--宏利人寿完成收购渣打香港的强积金业务，并于本月起开展为期15年的分销伙伴合作安排。宏利未来将会整合两行的基金计划，并持续物色收购机会。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。