《中国重要政经日程》--11月16日-12月15日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
=============================今日重要政经日程==========================
11月17日（周四）
--财经年会在北京召开，至18日。
--中国国家主席习近平应厄瓜多尔共和国总统科雷亚、秘鲁共和国总统库琴斯基、智利共和国总统巴切莱特邀请对上述三国进行国事访问，至23日。习近平将于11月19日至20日出席在秘鲁利马举行的亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议。
--商务部召开新闻发布会，解读1-10月和10月当月对外投资、市场运行等情况。
*--发改委召开新闻发布会，介绍深入推进实施新一轮东北振兴战略有关情况。
=============================近期重要政经日程==========================
11月19日（周六）
--中国宏观经济论坛”（2016-2017）将在北京中国人民大学举行。
11月21日（周一）
*--中美执法合作联合联络小组第十四次会议开幕式，外交部副部长刘振民、美方代表将出席并致辞。
*--中国国际经济交流中心主办的第八十九期 “经济每月谈”。主题：面对未来的中美关系——挑战与机遇。
11月23日（周三）
--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。
--2016年新浪金麒麟论坛在北京举行。
11月24日（周四）
--2016第五届中国上市公司领袖峰会在四川成都举行，至26日。主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。
11月28日（周一）
--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。
12月8日（周四）
--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。
12月10日（周六）
--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。
12月11日（周日）
--2016央视财经论坛暨中国上市公司峰会将在北京举行，至12日，主题为“供给侧结构性改革”。
12月13日（周二）
--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。
12月15日（周四）
--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 陈杨；审校 李文科)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。