中信期货：中国期指三品种持仓分化，资金逐渐回流上证50期指

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月17日的《期货日报》：
本周市场呈现冲高回落格局，虽然周一大盘上攻突破3200点，但是随后两天围绕3200点争夺，收出两连阴。周三收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.01%、-0.04%和0.06%，对应期指当月合约涨跌幅分别为0.01%、-0.12%和0.39%。期指走势略微分化，IC继续表现偏强，三品种当月合约贴水分别为6点、3.7点、16.8点。临近交割，当月合约贴水继续向平水靠近，下月合约贴水相对稳定。
净持仓层面，合并两个合约计算，IF多头减持538手，空头减仓370手，净空头从36手扩大到332手。多头减仓意愿较强，IF短线承压。IH多头增仓169手，空头增仓222手，净多头从509手下降到414手，多头遭遇空头阻击。IC多头增仓87手，空头减仓320手，净空头从1670手下降到1191手。空头主动止损，IC多头优势提升。
综合分析，期指三品种总持仓分化。IC连续三天减仓，这可能不利于市场反弹。IH资金回流，多空增仓形成争夺利于中线上行格局。IF多头主动离场，对短期上行走势不利。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。