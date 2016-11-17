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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 08:36 BJT

中信期货：中国期指三品种持仓分化，资金逐渐回流上证50期指

以下内容节选自11月17日的《期货日报》：

本周市场呈现冲高回落格局，虽然周一大盘上攻突破3200点，但是随后两天围绕3200点争夺，收出两连阴。周三收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.01%、-0.04%和0.06%，对应期指当月合约涨跌幅分别为0.01%、-0.12%和0.39%。期指走势略微分化，IC继续表现偏强，三品种当月合约贴水分别为6点、3.7点、16.8点。临近交割，当月合约贴水继续向平水靠近，下月合约贴水相对稳定。

　　净持仓层面，合并两个合约计算，IF多头减持538手，空头减仓370手，净空头从36手扩大到332手。多头减仓意愿较强，IF短线承压。IH多头增仓169手，空头增仓222手，净多头从509手下降到414手，多头遭遇空头阻击。IC多头增仓87手，空头减仓320手，净空头从1670手下降到1191手。空头主动止损，IC多头优势提升。

　　综合分析，期指三品种总持仓分化。IC连续三天减仓，这可能不利于市场反弹。IH资金回流，多空增仓形成争夺利于中线上行格局。IF多头主动离场，对短期上行走势不利。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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