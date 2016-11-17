德盛期货：大连铁矿石期货利好出尽，仍有下跌空间

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月17日的《期货日报》：
铁矿石期货11月11日夜盘大涨近9%，连续第四日涨停，但随后打开涨停，涨幅缩减至2%。笔者分析，铁矿石价格迅猛上涨的关键原因在于中国制造业和房地产行业需求前景更加乐观，但投机性交易也起到了很大的助涨作用。大连商品交易所对焦煤和焦炭期货收取更高交易费用，使得更多资金进入铁矿石期货，帮助铁矿石表现超过其他黑色金属。但是，铁矿石在四个涨停过后，已在很大程度上消化了上述利好因素。随着时间的推移，潜在的利空因素开始浮出水面。首先，尽管基建投资仍在增长，但房地产市场在政策压力下遇冷较为明显，这显然不利于螺纹钢及铁矿石需求增长。其次，11月以后，钢铁行业消费淡季来临，钢厂检修数量将不断增加，对铁矿石的需求将减少。因此，笔者认为，铁矿石利好出尽，进入大幅调整行情中。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。