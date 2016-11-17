德盛期货：大连铁矿石期货利好出尽，仍有下跌空间

铁矿石期货11月11日夜盘大涨近9%，连续第四日涨停，但随后打开涨停，涨幅缩减至2%。笔者分析，铁矿石价格迅猛上涨的关键原因在于中国制造业和房地产行业需求前景更加乐观，但投机性交易也起到了很大的助涨作用。大连商品交易所对焦煤和焦炭期货收取更高交易费用，使得更多资金进入铁矿石期货，帮助铁矿石表现超过其他黑色金属。但是，铁矿石在四个涨停过后，已在很大程度上消化了上述利好因素。随着时间的推移，潜在的利空因素开始浮出水面。首先，尽管基建投资仍在增长，但房地产市场在政策压力下遇冷较为明显，这显然不利于螺纹钢及铁矿石需求增长。其次，11月以后，钢铁行业消费淡季来临，钢厂检修数量将不断增加，对铁矿石的需求将减少。因此，笔者认为，铁矿石利好出尽，进入大幅调整行情中。(完)