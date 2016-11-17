大有期货：郑棉中期上行基础不牢

棉花1701合约11月10日涨停后，11日开盘再度冲至涨停板，但之后又以迅雷不及掩耳之势跳水至跌停板。值得注意的是，在此期间 ，ICE棉价继续保持振荡走势，并未出现大幅波动。笔者认为，受年底资金压力、美元升值以及储备棉出库的影响，中长期来看，棉价恐难有大的上涨行情。