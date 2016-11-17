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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 08:36 BJT

大有期货：郑棉中期上行基础不牢

以下内容节选自11月17日的《期货日报》：

棉花1701合约11月10日涨停后，11日开盘再度冲至涨停板，但之后又以迅雷不及掩耳之势跳水至跌停板。值得注意的是，在此期间 ，ICE棉价继续保持振荡走势，并未出现大幅波动。笔者认为，受年底资金压力、美元升值以及储备棉出库的影响，中长期来看，棉价恐难有大的上涨行情。

　　总体来看，国际棉价受基本面影响，短期内仍将保持振荡。国内方面，随着下游纺企库存逐渐见底，为了保证正常生产，只能赴疆采购新棉，棉价因此将受到一定支撑。此外，皮棉成本较高、疆棉运力紧张、运输成本上涨都是推动棉价上涨的因素。但随着下游纺企补库压力逐步释放，受年底资金压力、美元升值以及储备棉出库的影响，中长期来看，棉价恐难有大的上涨行情。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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