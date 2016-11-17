宝城期货：上海螺纹钢期货止跌企稳，沪铜延续强势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月17日的《期货日报》：
螺纹钢期货止涨转跌，主力1701合约在创出阶段性新高3220元/吨后急速回撤，昨日于2720元/吨附近止跌企稳。从均线系统来看，1701合约5日均线虽拐头朝下，但10日和20日均线依然维持多头排列，表明钢价虽然短线调整，但中期上涨趋势未改。随着期价快速回落，市场风险有效释放，20日均线处的技术支撑较为明显。操作上，空单宜获利离场。
上周以来，沪铜开启快速拉升行情，主力1701合约期价接连收阳，一度逼近48000元/吨整数大关。虽然本周铜价陷入高位回调的走势，但中期多头趋势并未终结。从均线系统看，1701合约中短期均线呈现多头排列，5日均线并未见拐头迹象。在MACD指标上，DIFF和DEA指标也维持多头上行态势，表明铜价强势姿态有望延续。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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