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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 08:39 BJT

宝城期货：郑商所动力煤期区间振荡，政策风险积聚

以下内容节选自11月17日的《期货日报》：

自双十一夜盘起，国内商品期货市场经历巨幅波动，资金流出迹象明显，而动力煤期货市场表现相对平稳，大幅贴水的价差结构支撑着动力煤期货1701合约。不过，随着黑色板块螺纹钢、铁矿石等品种连续大跌，市场看涨情绪进一步消退，后市动力煤期货将陷入区间振荡行情。

　　当前动力煤期货市场政策风险积聚，盘面多次上攻无果，阶段性顶部基本形成。但今冬煤炭需求偏强的可能性较大，短期内动力煤现货价格下跌空间不大，距离动力煤期货1701合约交割只剩下两个月，如果动力煤现货市场没有大幅走低，后市1701合约也难现大跌行情。动力煤1705合约与1701合约之间的价差已经反映了2017年动力煤市场价格将明显下降的预期，后市走向需要关注产能释放政策的变化。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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