瑞达期货：大连鸡蛋期货步入调整，但价格总体仍处偏多态势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月17日的《期货日报》：
上周，鸡蛋1701合约在冲高接近3900元/500千克附近时，遭遇多头获利回吐压力，开始振荡整理，不过下方3600—3650元/500千克一带有明显支撑，而这一带也是前期10月下旬的盘整密集区。目前多头对该区域仍有较好的防守。
强弱指标RSI出现回落迹象，这意味着短期步入调整。不过，总体上指标仍处于偏多区域运行，这说明价格总体仍处于偏多态势。
操作上，日内逢低买多为宜。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。