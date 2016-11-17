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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 08:43 BJT

瑞达期货：大连鸡蛋期货步入调整，但价格总体仍处偏多态势

以下内容节选自11月17日的《期货日报》：

上周，鸡蛋1701合约在冲高接近3900元/500千克附近时，遭遇多头获利回吐压力，开始振荡整理，不过下方3600—3650元/500千克一带有明显支撑，而这一带也是前期10月下旬的盘整密集区。目前多头对该区域仍有较好的防守。

　　强弱指标RSI出现回落迹象，这意味着短期步入调整。不过，总体上指标仍处于偏多区域运行，这说明价格总体仍处于偏多态势。

　　操作上，日内逢低买多为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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