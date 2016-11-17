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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 08:51 BJT

《香港报摘》--信报11月17日

**头版头条**

--政府于11月4日宣布上调印花税为住宅楼市＂加辣＂后首幅截标的观塘茜发道维港海景住宅土地，由会德丰地产以63.88亿港元得，业界人士相信，茜发道土地的造价将成为辣招后住宅地价格的新指标。

**其他**

--评级机构标准普尔发表报告表示，澳门博彩业开始回暖，估计明年博彩收入可能录得最多一成增长。标普续指出，大部分澳门博彩运营商的债务杠杆，以及评级的风险缓冲能力，将在明年温和改善，未来12个月评级趋势可大致持稳。

--新地 旗下一田百货将会首度在港岛西环开设分店，占地约1万平方尺，以精品超市为主，投资额约2,300万港元，并聘请40名员工，预期于明年首季开幕。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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