《香港报摘》--信报11月17日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--政府于11月4日宣布上调印花税为住宅楼市＂加辣＂后首幅截标的观塘茜发道维港海景住宅土地，由会德丰地产以63.88亿港元得，业界人士相信，茜发道土地的造价将成为辣招后住宅地价格的新指标。
**其他**
--评级机构标准普尔发表报告表示，澳门博彩业开始回暖，估计明年博彩收入可能录得最多一成增长。标普续指出，大部分澳门博彩运营商的债务杠杆，以及评级的风险缓冲能力，将在明年温和改善，未来12个月评级趋势可大致持稳。
--新地 旗下一田百货将会首度在港岛西环开设分店，占地约1万平方尺，以精品超市为主，投资额约2,300万港元，并聘请40名员工，预期于明年首季开幕。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。