《全球汇市》美元涨势暂歇，上日触及14年高位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0705 1.0685 +0.19 -1.43 1.0860 美元/日圆 108.69 109.06 -0.34 -9.65 120.30 欧元/日圆 116.35 116.59 -0.21 -10.82 130.47 美元/瑞郎 1.0008 1.0017 -0.09 -0.10 1.0018 英镑/美元 1.2434 1.2441 -0.06 -15.63 1.4738 美元/加元 1.3433 1.3442 -0.07 -2.93 1.3839 美元/离岸人民币 6.8880 6.8879 +0.00 +4.87 6.5680 澳元/美元 0.7471 0.7476 -0.07 +2.69 0.7275 新西兰元/美元 0.7090 0.7065 +0.35 +3.88 0.6825 澳元/日圆 81.230 81.530 -0.37 -7.29 87.620 新西兰元/日圆 77.100 77.080 +0.03 -5.95 81.980 英镑/日圆 135.14 135.65 -0.38 -23.74 177.22 澳元/新西兰元 1.0531 1.0571 -0.38 -1.25 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王丽鑫/杜明霞/王兴亚/徐文焰；审校 张涛/郑茵/戴素萍/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。