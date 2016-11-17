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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 09:09 BJT

《全球汇市》美元涨势暂歇，上日触及14年高位

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0705  1.0685  +0.19  -1.43  1.0860
    美元/日圆            108.69  109.06  -0.34  -9.65  120.30
    欧元/日圆         116.35  116.59  -0.21 -10.82  130.47
    美元/瑞郎            1.0008  1.0017  -0.09  -0.10  1.0018
    英镑/美元            1.2434  1.2441  -0.06 -15.63  1.4738
    美元/加元            1.3433  1.3442  -0.07  -2.93  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8880  6.8879  +0.00  +4.87  6.5680
    澳元/美元            0.7471  0.7476  -0.07  +2.69  0.7275
    新西兰元/美元        0.7090  0.7065  +0.35  +3.88  0.6825
    澳元/日圆         81.230  81.530  -0.37  -7.29  87.620
    新西兰元/日圆     77.100  77.080  +0.03  -5.95  81.980
    英镑/日圆         135.14  135.65  -0.38 -23.74  177.22
    澳元/新西兰元     1.0531  1.0571  -0.38  -1.25  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 王丽鑫/杜明霞/王兴亚/徐文焰；审校 张涛/郑茵/戴素萍/龚芳)

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