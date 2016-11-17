全球金市：金价持稳，美元回落构成支撑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元指数 下滑0.17%至100.240。
美元指数周三触及100.57，为2003年4月以来的最高水平。
美国10月制造业产出连续第二个月增长，因汽车和一系列其它产品产量增加，表明处于困境的制造业正在缓慢复苏。
美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，若无重大冲击性事件发生，美国联邦储备理事会(美联储)将会在12月升息。他并认为，单独一次的升息或许足以令货币政策进入“中性区域”。
欧盟周三进一步远离撙节原则，推动欧元区国家放宽其2017年预算。这实际上是在敦促德国政府在选举年扩大支出。
日本央行资深官员周三告诉路透，特朗普赢得美国总统大选后，股市上涨且日圆下跌，让日本央行倍感鼓舞，因这可能有助于改善信心和提振经济。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量较周二的927.45吨减少0.13%，至926.26吨。
交易员及珠宝商称，一些印度黄金交易员在下大量短期进口订单，因担心印度总理莫迪很快将限制从海外购买黄金。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/侯雪苹；审校 王兴亚/徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。