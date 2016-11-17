全球金市：金价持稳，美元回落构成支撑

美元指数 下滑0.17%至100.240。

美元指数周三触及100.57，为2003年4月以来的最高水平。

美国10月制造业产出连续第二个月增长，因汽车和一系列其它产品产量增加，表明处于困境的制造业正在缓慢复苏。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，若无重大冲击性事件发生，美国联邦储备理事会(美联储)将会在12月升息。他并认为，单独一次的升息或许足以令货币政策进入“中性区域”。

欧盟周三进一步远离撙节原则，推动欧元区国家放宽其2017年预算。这实际上是在敦促德国政府在选举年扩大支出。

日本央行资深官员周三告诉路透，特朗普赢得美国总统大选后，股市上涨且日圆下跌，让日本央行倍感鼓舞，因这可能有助于改善信心和提振经济。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量较周二的927.45吨减少0.13%，至926.26吨。

交易员及珠宝商称，一些印度黄金交易员在下大量短期进口订单，因担心印度总理莫迪很快将限制从海外购买黄金。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金