《香港报摘》--其他报纸重要消息11月17日

**明报**

--万科 股权争夺战再杀出程咬金，中央登记资料，由前恒生银行高层柯清辉任主席的中策集团 旗下证券行中策富汇，于本月初起增加万科H股持仓至2.57%，总值逾7亿港元，柯清辉以客户私隐为由拒回应。

**苹果日报**

--上月中被证监会以怀疑发放虚假资料的条例，勒令停牌的中国光纤 ，16.6%股权已转手。新主为＂辣手清盘人＂保华武（Borrelli Cosimo）和陈浩然，代表中国国融资产管理接管上述股权。

**东方日报**

--国泰航空 公布，今年10月客运量按年下跌2.9%。集团收益管理总经理黄玮彤解释，10月载客量下降，部分原因是受台风海马影响，导致逾200班航班须取消。（完）

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