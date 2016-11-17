《香港报摘》--其他报纸重要消息11月17日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--万科 股权争夺战再杀出程咬金，中央登记资料，由前恒生银行高层柯清辉任主席的中策集团 旗下证券行中策富汇，于本月初起增加万科H股持仓至2.57%，总值逾7亿港元，柯清辉以客户私隐为由拒回应。
**苹果日报**
--上月中被证监会以怀疑发放虚假资料的条例，勒令停牌的中国光纤 ，16.6%股权已转手。新主为＂辣手清盘人＂保华武（Borrelli Cosimo）和陈浩然，代表中国国融资产管理接管上述股权。
**东方日报**
--国泰航空 公布，今年10月客运量按年下跌2.9%。集团收益管理总经理黄玮彤解释，10月载客量下降，部分原因是受台风海马影响，导致逾200班航班须取消。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。