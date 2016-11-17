《全球重要经济事件一览表》--11月17日-11月24日

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11月17日(四)

北京--财经年会(至18日)。

--中国国家主席习近平对厄瓜多尔、秘鲁和智利进行国事访问(至23日)并将于11月19日至20日出席在秘鲁利马举行的亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议。

北京--中国商务部召开新闻发布会，解读1-10月和10月当月对外投资、市场运行等情况。

北京--发改委召开新闻发布会，介绍深入推进实施新一轮东北振兴战略有关情况。

华盛顿--美联储主席叶伦于国会联合经济委员会就经济前景提供证词(1500)。

纽约--纽约联储、美联储理事会及自由职业者联盟(Freelancers Union)举行一项论坛活动，主题为“工作的演化”。演讲者包括纽约联储总裁杜德利与美联储理事布雷纳德(至11月18日)。

纽约--巴西财政部长梅罗斯于纽约一项银行业活动中发表谈话。

维也纳--奥地利财长谢林与世界银行行长金墉在一个关于金融政策的小组讨论会上发言(1700)。

瑞典马尔摩--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)造访马尔摩，参加一个早餐研讨会，他将于会中解释央行采行负回购利率的原因，并表达对经济情况与当前货币政策的看法(0630)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

11月18日(五)

法兰克福--圣路易斯联储总裁布拉德参加法兰克福欧洲银行业大会(Frankfurt European Banking Congress)的讨论会，主题为“货币政策--未来该走哪条路？”

纽约--纽约联储总裁杜德利参加经济新闻简报会，讨论有关通胀、劳动力预期与信贷可获得性的消费者预期调查(Survey of Consumer Expectations)结果。

休斯顿--堪萨斯城联储总裁乔治在达拉斯与堪萨斯城联储联合举行的会议中，就“石油与经济：适应新现实”发表演说。

芝加哥--芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥联储主办的第11届年度社区银行家座谈会致开幕词。

11月19日(六)

北京--中国宏观经济论坛(2016-2017)将在中国人民大学举行。

旧金山--美联储理事鲍威尔就“全球贸易放缓及其对新兴亚洲的影响”发表演讲(0245)。

11月21日(一)

--中美执法合作联合联络小组第十四次会议开幕式，外交部副部长刘振民、美方代表将出席并致辞。

--中国国际经济交流中心主办的第八十九期 “经济每月谈”。主题：面对未来的中美关系--挑战与机遇。

悉尼--澳洲央行国内市场主管Chris Aylmer于2016年澳洲证券化论坛(Australian Securitization Forum)发表演说。

东京--日本央行审议委员政井贵子于埼玉县对商界领袖发表演说。

马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Linde)与法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)参加马德里金融市场协会的年度会议(1330)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克(Kerstin af Jochnick)就“强大的金融部门需要稳定的监管”发表演说(1300)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执行理事会会议(0800)。

11月22日(二)

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在澳洲商业经济学家会议的晚宴上发表讲话。

约翰尼斯堡--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至11月24日)

11月23日(三)

北京--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛(至24日)，会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

北京--2016年新浪金麒麟论坛。

11月24日(四)

四川成都--2016第五届中国上市公司领袖峰会(至26日)，主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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