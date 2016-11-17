港报财经评论：淡势依然，买优质股宜稍等--经济日报11月17日

淡势依然，买优质股宜稍等/ 林瑞芬

美滙指数仍高企于100楼上，但美国10年期债息周二略回软，港股昨早藉口反弹，但午市无力再升。恒指由升转跌，跌幅0.2%，国指跌0.4%，淡势依然。

技术上，恒指如不能重上50天綫（现近23300点），昨收22280点，而国指不能重上50天綫（现近9700点），昨收9362点，反覆试底的风险还不算完全释放，恒指忌失守22000点，国指就宜稳守9000点。股民审慎防守为上，低吸优质股，只宜采取分段小注收集策略。

华尔街仍在开香槟式地憧憬特朗普可为经济带来更好的刺激，不过，也有人泼冷水。前任美国财政部长劳伦斯．萨默斯发表评论就唱反调，他认为特朗普的基础设施方案大大偏离原先罗斯福新政中扩大基础设施建设的概念，而是意图通过此方案减少对设施投资的税收。同时，特朗普扩大基础设施建设的专案，也多为收费公路的开发，而非对教育设施或空中交通管制系统等重要基础建设进行革新。当然，这需要若干年后才能引证，股场一日都嫌短，股民上车炒作就不会等。目前来讲，道指创历史新高，但标普500指数及纳指未同步创新高，走分化形势明显，为后市增添变数。

综观二十大成交金额榜，近日势头被滙丰（00005）抢去的腾讯（00700）终于反弹，昨收报196.9元，升近2%，成交额53.4亿元。技术上，主要看后市能否强势收复200元关口。腾讯近周被抛售，主要为美国债息急抽升，投资者畏险抛售所致。以最新公布的季绩显示，盈利面还不是太大的忧虑。截至今年9月底止第三季度，腾讯录得收入为403.88亿元人民币，按年增长52%，按季增长13%；毛利为218.28亿元人民币，按年增长40%，按季增长7%；非通用会计准则下的公司权益持有人应占溢利为117.37亿元人民币，按年增长42%，按季增长4%；每股基本盈利1.251元人民币，按年增长41%，按季增长4%。

第三季度，腾讯增值服务占总收入约69%，按年增长36%，网络游戏及社交网络游戏增长保持强劲。至于网络广告，期内占总收入19%，按年增长达51%，其中效果广告收入增长最强。其他业务收入占总收入12%，按年增长高达3.5倍，支付相关服务及云服务收入为新的收入动力。

微观昨日二十大成交金额榜，中国海外（00688）排第二，成交金额20.4亿元，股价跌幅3.3%，收报22元。早前中国海外股价已消化内地出手调控房地产的因素，昨日突然再急跌，事出必有因，值得提出注意事项。

事缘中国海外最新公布，郝建民因工作调整决定辞任公司执行董事、主席兼行政总裁，肖肖接任主席并获委任为公司行政总裁，事出有点突然，令投资者疑虑。综合券商分析，消息短期对中国海外股价肯定造成负面影响，长期而言，花旗及高盛认为影响温和，人事调动不会影响长期房地产发展及投资的策略。另据瑞银指出，中国海外已完成今年销售目标的93%，对今年盈利影响似乎也不大。技术走势来讲，因内地调控房地产，中国海外股价已由高位近28元开始下跌，于年初低位20.45元前，谋企稳支持，在事情未太明朗前，不妨先耐心观望，再谋低吸机会，毕竟中国海外预测PE已跌至不足7倍，息率3厘，往绩PB约1.1倍，待探明中期低位，平估值自然再吸引投资者捧场。

市场憧憬产油国本月底会议达成减产协议，纽约期油及布兰特期油周二晚急升。中石油（00857）、中海油（00883）昨日分别上涨近1%及1.8%。特朗普上场，将刺激经济，相信对油价也有助力，国际油价正从近期调整低位回升或是大概事。

布兰特原油价格自1月见底后，回升至6月开始整固，但8月一度跌穿250天綫后回升，10月回落又在250天綫附近止跌，不排除今浪再借消息重返52美元水平，对油股股价起支持及刺激作用。

中海油对油价的变动较敏感，技术上，股价自4月以来未曾跌穿200天綫（现近9.3元），成为有力支持位参考，向上反弹阻力在11元，昨收报9.73元。中石油今年来以波幅上落为主，密集支持底部近4.8元，阻力在5.7元水平，昨收报5.21元，低买高抛炒波幅策略较合宜。

中石化业务收益兼顾上下游，平衡分散经营风险，营收能力年初至今较中海油及中石油为佳，股价上落则在5.0至5.2元是可靠中期支持位，阻力在6元，昨收报5.3元，同样以低买高抛炒波幅策略较合宜。（完）

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