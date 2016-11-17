港报财经评论：贸易开战冇着数，美元短缺危机临--信报11月17日

贸易开战冇着数，美元短缺危机临/ 习广思

宏观因素仍继续左右港股走势，昨收市前半小时，因美国10年期国债孳息忽然由跌转升，令恒指之前的百多点升幅尽化烟，收市倒跌43点，收报22280点。观乎美债息及美元的技术走势，上升动力仍在。候任美国总统特朗普的新政要到明年初才较为明确，在这段不明朗时期，投资者还是持盈保泰为上，有机会便套现多些现金。未来港股以至新兴市场的最大风险是美国成为吸金石，资金班师回朝，全球出现美元短缺。

特朗普新政下的世界会变成点，其实都系蒙胧。有人担心他推行贸易保护主义，为美国工人争取回过往流失到海外的岗位。特朗普竞选时扬言上台后要重启北美自由贸易区协议谈判，以及宣布中国为滙率操控国等。他接受传媒访问时曾提过要向全部中国货品征收45%关税。大和资本曾估计，这样巨大的关税率会令中国货进口美国大跌87%，相当于中国GDP约4.8%。

在实施贸易制裁上，美国总统有很大的行政权力，若特朗普真的落实竞选承诺，上任后很快便可行动。不过，事实又非这么简单，限制中国或墨西哥的产品进口，是否就意味美国的就业机会能增加？特朗普心知肚明，美国很多制造业已一去不复返，难道现在还返回工业1.0，发展纺织或整毛毛公仔？中国都话要向制造业4.0进发，唔通美国要逆流而下？

此外，美国不论是经济规模还是进口市场规模， 相对全球而言，都正在下降中。在世界货品进口市场中，美国的进口值位居欧洲及亚洲之后，美国要打贸易战，必遭其他国家报复，可能得不偿失。中国有13亿消费者，增长快过美国，若把美国企业排诸于此市场之外，美国本土职位的流失可能更为严重。

况且今天制造业的供应链分散各地，一件产品最终的装配地可能是中国，但零部件可以来自日本、南韩、台湾甚至欧美。根据世贸组织数据，在2011年， 有49%全球货品和服务贸易额是由环球价值链产生； 换言之，美国对中国货实施制裁，同时也会损及其他国家利益，正所谓犯众憎。

全面的贸易战照常理应不会出现，但美国针对个别货品实施惩罚性关税，则是有可能，并会较奥巴马年代来得频密，但影响只会是局部。

特朗普新政中真正令投资者担心的是资金会否班师回朝，回流美国。世界经济仍是十分依赖美元作为交易及融通的货币，一旦国际出现美元短缺，美元大升，随时会在新兴市场引发金融动荡，无论是1997年亚洲金融风暴或是2007年的金融海啸，都曾出现过美元短缺危机。

特朗普的政纲建议大幅减税，把企业税由35%下调至15%，若真的落实，美国可能成为吸金王，资金涌到当地投资；此外，他亦提出给予美国企业存放在海外的资金税务优惠，鼓励其回流，这两项措施都对国际的美元供应十分不利。

特朗普要让美国再强大起来，强大的方法可以是怎样令美国发奋改进，提升生产力，但这招需一段较长时间才能见效；另一阴湿招就是利用美元的优越地位，炮制一次美元短缺危机，令对手的经济严重内伤。这种想法虽然有点阴谋论，但国际政治之阴险，绝不能不防。中国近几年不断推动人民币国际化，也是想避免在货币战争中处于下风。

作为投资者，面对如此可能出现的形势，除了审慎从事外，另一项部署是配置多些美股，特别是中型与小型企业股指ETF。自上周三特朗普胜出美国总统大选后，至本周二，中型股ETF（IJH）股价升了5.5%， 小型股ETF（IJR）涨9.6%，纳斯特指数则微升1.2%，理由是前两者属于本土派，中小型企业正是特朗普要扶持的界别。

腾讯（00700）于昨天收市后公布业绩，上季纯利106.46亿元人民币，按年增长43%，增长势头仍然良好，可惜无法像年中公布中期业绩般，大幅跑赢券商预测。今次券商于腾讯绩后大幅调高其目标价的机会大降，减低股价上升动力，加上美国的大型科网股遭抛售之势未完，可以等较吸引的价位始买入。（完）

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