港报社评：车位愈炒愈贵，倒逼港府出手--经济日报11月17日

政府楼市调控加辣后，住宅交投冷却，惟热钱转炒车位且有超高价460万元成交。此现象如持续恐影响民生惹民怨，又或将如过往一样，倒逼港府伸延辣招，连车位市场也要调控。

车位近日成为投资宠儿，频见高价成交，如中价楼将军澳新都城车位炒至108万元创新高；西营盘有豪宅车位，昨以460万超高价成交。热火朝天背后，是泛滥热钱寻找出路。

此因政府在不足两周前突然楼控加辣，推出非首置划一15%印花税，二手住宅成交随即下跌、一手推盘亦呈观望迹象，本于炽热楼市寻找投资机会的热钱，急寻出路。相比15%印花税大增住宅的投资成本，车位不受加辣影响，回报率仍可观，一般有2至3厘，故热钱蜂拥车位市场，如有投资者大手买入大埔、沙田等住宅车位，多区车位售价亦不断创新高，如上水、将军澳、蓝田等。

目前被推高至超高价的，无疑都属豪宅车位，对一般市民没有影响，但此若成为市场基准，便是港府不得不面对和处理的问题。

因按目前形势，车位价高处未算高，还有可能继续攀升，且恐由豪宅蔓延至中、上价屋苑车位，甚至最后连细价楼、公营房屋的车位亦有被炒高的风险。而连锁效应是车位价，投资者为求合理回报，便会推高租金，最终加租潮恐将由豪宅扩散至不同类型的私人住宅，居屋、领展车位加租亦非不可想像。若如此，一般民生便受到影响，怨气恐随之上升。

据过往经验，港府出招犹如按下葫芦漂起瓢，顾了这头顾不了那头，最终民情倒逼政府一刀切加辣。如过去6年，政府3度出手遏住宅楼价，导致资金转炒工商舖，高热触动舆论，港府遂于2013年2月推出双倍从价印花税，首次伸延至工商舖，炒风才被遏止。

又例如，在港府本月加辣前，印花税采用累进制，400万元以下的细价楼双倍印花税仅为1.5%至4.5%，较高价楼为低，投资成本因此较低，吸引资金热炒细价楼，最终迫使政府本月初加辣，将所有价位住宅的印花税一律加至15%。

故此，若车位价位继续升并蔓延，且推高了广泛车位租金，港府被迫施以辣招的机会很大。当然，此是港府调控政策与市场资金的追逐游戏，只要热钱泛滥不止，港府很可能要在不同市场追逐下去。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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