港报社评：人民币预防性贬值，应付中美新形势--信报11月17日

人民币滙率近日跌势之急、跌浪之长，与官方惯常说没有长期贬值基础的论调不太相符，新一波贬值潮显然是当局有意为之，时机上更与美国总统选举有重大关系。当选美国下任总统的特朗普在竞选宣传时曾点名狠批两个国家，分别是墨西哥及中国，威胁要对中国实施贸易制裁，并要列为滙率操纵国。中国看在眼里，应有心理准备与美国可能出现更多贸易摩擦，故抢先为人民币作预防性贬值，增添政治筹码，以便日后与特朗普政府周旋。

美国总统选举揭盅至今刚过一星期，最大的意外并非特朗普爆冷胜选，而是市场彻底转軚视此为利好，刺激美股劲升，加息预期升温，美元兑外币呈强。不过，单凭美元强势不足以解释人民币缘何如斯疲弱。美滙指数在今年初也曾突破一百大关，当时人民币兑美元仍相对平稳；近日美滙指数再度升穿一百，人民币的反应变得强烈很多，尤其在特朗普赢得大选后，贬值速度明显加快，看不到当局有入市干预的迹象，完全袖手旁观。因此，人民币新一波贬值潮，可以说是冲着特朗普而来，并非全由市场供求主导。

特朗普在竞选政纲中列出上任后一百日要完成的多项工作，矛头均直指中国，包括把中国列为滙率操纵国，并要评估中国的不当贸易行为，更扬言要征收百分之四十五的惩罚性关税。虽然特朗普的幕僚正设法淡化他的保护主义色彩，甚至形容这些仅属谈判策略，但最终还得看谁人掌管商务及贸易政策。而且，正所谓江山易改品性难移，谁也不敢排除特朗普为迎合民粹诉求，继续大肆鼓吹保护主义。因此，中国确实有必要为可能出现更多争拗做好准备。

美国已进入政权交接过渡期，特朗普目前忙于处理内阁人事任命，主要财金官员人选尚待确定，而倒数中的奥巴马政府料也不会有太多动作，中国若不趁这个机会让人民币快快贬值，还待何时！

滙率问题向来与贸易息息相关，让人民币预防性贬值，背后有两个好处。首先，及早把人民币兑美元滙率压低至预设水平，滙率政策将有更大弹性幅度来回应政治及经济形势变化。如果美国日后真的以强硬态度指摘中国操控滙率，由于人民币已贬了不少，届时可略为升值为贸易谈判营造友善气氛，对实体经济也无大损伤。

其次，这一波贬值亦可让人民币滙率跟其他主要货币看齐，否则，中国任由人民币独强，等于削弱自身的贸易竞争力，市场份额拱手让给其他非美元地区的出口。当前主要货币兑美元滙率，与今年内的高位比较，欧罗累贬超过百分之七，日圆跌逾百分之十，英镑更贬了百分之十七，在岸人民币经过连日急挫后，与约半年前的高位相比，仅下滑了百分之六左右，看来还有很大贬值空间追落后。

事实上，本港的财金官员对特朗普的贸易政策亦存在很大戒心。财经事务及库务局局长陈家强警告说，这位新任总统的经济观点有别于传统，恐会危及美国一直奉行的自由贸易主张。金管局总裁陈德霖直言，特朗普的竞选政纲并不支持自由贸易，恐对全球贸易发展有负面影响。现时市场普遍认为特朗普会集中精力优先推行减税及投资基建，贸易问题并非首要工作，但要警惕刺激经济措施会带来通胀及高利率，美元持续强势，迟早会打击美国出口及企业来自海外的盈利，这些往往就是触发贸易纠纷的导火线。

虽然中国经济结构已逐步转型至内需主导，进出口不再是推动增长的主力，但外贸仍养活着大量就业人口，需要保持稳定的贸易环境，避免拖经济后腿。市场对于近日人民币突然加速贬值，反应尚算平静，相信是因为内地早已大力堵塞走资渠道，同时抽乾了离岸市场资金，境外炒家暂难兴风作浪，为贬值提供有利时机，现在先行贬个够，未来遇上贸易摩擦，便有较大的政策回旋空间。（完）

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