港报社评：急症室未恰当使用，加费维持合理服务--明报11月17日

医管局检讨急症室服务，将向政府建议提高收费，并参考2003年政府资助水平，收费由现行100元增至220元，加幅逾倍。不过，这是14年以来急症室收费从未调整的结果，若要维持急症室服务质素和可持续，无可避免需要增加收费。另外按过去经验，增加收费仅可短暂纾缓急症室使用情况，设若没有根本变革，迫爆急症室问题不会彻底解决。

不少市民经常诉说到急症室求医，动辄需等候数小时，这是事实；流感尖峰时日，病人塞满急症室，市民求医需轮候10小时或以上，司空见惯。出现这种情况，归根究柢是市民到急症室求诊，病情却非紧急。这种情况，官方说有市民＂滥用＂急症室服务，病人组织则说市民分不清楚病情，＂误用＂而已。滥用或误用，各执一词，但是一次急症室个案小统计，很能说明问题。

今年4月间，有急症室医生在本报撰文，讲述他3月中旬某日上午11至12时求诊高峰时段诊断的病症纪录。在这一小时，这位医生看了10名病人，平均每个病人占用约6分钟，是否足够诊断＂急症＂，姑且不说；这位医生说那10名病人之中，3名患上流感、2名肠胃炎、1名风疹、1名晕眩、1名妇科病、1名呈现早期怀孕的恶心征状，最后1名则有更年期迹象；医生说他们全部毋须住院，其中两人更不需任何药物治疗。医生断言他们之中没有任何一人患上真正意义上的急症，根本毋须到急症室求诊，任何诊所都能处理他们的问题。医生说真正的急症往往需要颇长时间救治，治理后也不可能直接出院回家。

另外，有急症室专科医生表示，到急症室求治约有三成是严重病人，其余＂包罗万有＂；曾经有声称耳鸣的婆婆，检查发现无大碍，只是耳垢积得较多，医生开列耳油等药物助她清理耳垢，婆婆却要求医生帮忙挖耳，使医护人员都啼笑皆非。滥用抑或误用可以继续争议，若市民使用急症室服务的态度不变，眼前只能用增加收费暂时应对问题。

2002年到急症室求诊人次为238万，增加收费至100元之后，翌年求诊显着减少至183万人次，跌幅超过两成。其后逐步回升，到2014年求诊再突破222万人次，去年和今年未有数字，按趋势相信只增不减。另外，2003年急症室收费100元，相当于成本约18%，其余由政府资助。按政府数据，现在每个急症室服务成本为1240元，与2003年比较上升约五成，若要回复当年资助水平，收费需加至约220元。14年不加费，一加就是1.2倍，表面上确实是大加幅，不过这些年急症室服务收费早应增加，只是社会变得政治化，政府能量不足，未能相应合理施政，提出加费就如同十恶不赦，久而久之，遂成尾大不掉景况。

本港公共医疗服务维持较高水平，主要靠公帑支持，随着人口增加和老化，对公共医疗需求只会增加，不会减少。倚靠政府拨款总有一个限度，若要维持公共医疗持续发展，并提供高水平医疗服务，无可避免需要增加收费。政府在这方面须拿出勇气，迎难而上，提出公共医疗加费方案，只要合情合理，并顾及有需要人士（例如综援户等）的景况，充分向社会解释，相信仍可取得多数市民接受。

就急症室不恰当使用，除了增加收费，消极地减少市民求诊，当局应该研究重组资源，发挥更大效率。由于迫爆急症室并非因为市民急症求诊，不乏医界人士认为增加普通科门诊，可以解决部分问题。按成本计算，2015年每宗普通科成本为445元，现行病人要缴付45元，约占成本一成；若按2003年资助水平推算，收费约需加至62元，政府资助约380元，与急症室每宗需资助约1020元比较，政府节省的成本十分可观。不少到急症室求诊的市民非紧急疾病，若把他们分流到普通科门诊，轮候时间较短，政府省回成本，两皆有利。据知当局也认为可行，只是缺乏医生人手，无法增加普通科门诊服务，于是事态回到原点：欠缺医生。由此看来，若政府不解决医生人手（包括从外地引入较多医生来港执业），则问题环环相扣，都不能解决，急症室迫爆现象只是其中之一。（完）

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