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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 09:32 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--11月17日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     11/17    沪　　苏州科达　732660　　　 6,670      8.03      17.55   华林证券 11/21
     11/17    深    中装建设  002822       7,500     10.23      21.35   国海证券 11/21
     11/18    沪　　中通国脉　732559　　　 2,200    *10.34     *22.98   金元证券 11/22
     11/18    深　　纳尔股份　002825　　　 2,500    *10.17     *18.62   东方花旗 11/22
     11/21    沪　　湘油泵　　732319　　　 2,023     10.46      22.98   万联证券 11/23
     11/21    深　　星源材质　300568　　　 3,000      --         --     恒泰长财 11/23
     11/22    沪　　天马科技　732668　　　 5,300      --         --     海通证券 11/24
     11/22    深　　易明医药　002826　　　 4,743      --         --     华西证券 11/24
     11/23    沪    华安证券  730909   不超过80,000   --         --     华泰联合 11/25
     11/24    深    太辰光    300570      3,194.4     --         --     招商证券 11/28
     11/24    沪　　三维股份　732033　　　 2,270      --         --     招商证券 11/28
     11/25    深　　高争民爆　002827　　　 4,600      --         --     财富证券 11/29
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    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     11/17  深    汇金科技  1,400      26.11      22.99    国都证券
     11/17  沪    徕木股份  3,009       6.75      22.98    海通证券       
    *11/18  沪    步长制药  6,980      55.88      22.99    中信证券
    *11/18  深    桂发祥    3,200      16.60      22.99    中信建投
    *11/18  深    凯莱英    3,000      30.53      22.95    银河证券
     --     沪    康德莱    5,260       9.50      22.99    申万宏源
     --     沪    博迈科    5,870      20.81      22.99    华林证券
     --     深    科信技术  4,000       8.78      22.98    招商证券
     --     沪    通灵珠宝 6,079.89    14.25      19.52    华泰联合
     --     沪    宏辉果蔬  3,335       9.31      20.68    申万宏源
     --     沪    神力股份  3,000       8.77      22.98    中信证券
     --     深　　精测电子  2,000      19.92      22.99    广发证券
     --     深    凯中精密  3,600      13.73      22.97    国信证券
     --     沪　　吴江银行 11,150　　   6.83      12.62    华泰联合
     --     深    天能重工  2,084      41.57      20.08    兴业证券
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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