《分析师观点》台湾10月外销订单升0.3%远逊预期，后续观察欧美拉货效应

路透台北11月21日 - 台湾经济部周一公布，10月外销订单金额较上年同期升0.3%，远 低于市场预估的成长3.35%。 经济部表示，因国际品牌高阶笔记型电脑逢新旧产品交替期，抵销成长动能。塑橡胶制 品及化学品因部分业者当月岁修结束，回补库存自用，加上太阳能电池上游化学材料需求 减 少，致其行业外销订单分别年减3.3%及18.2%。 2016年10月(%) 2016年9月(%) 外销订单 +0.3 +3.9 路透调查 +3.35 -- 订单区域 中国大陆(含港) +7.4 +3.7 美国 -1.3 +12.9 欧洲 +1.8 +1.8 日本 -13.1 -14.9 **市场评论** --群益投顾分析师 徐国安： 10月外销订单虽有不如市场预期，但11月因有欧美感恩节将至及12月耶诞节提前拉货效 应，应有机会走高，而目前市场多数预期美国12月升息，且近期台币贬值也有利于出口，料 台湾央行年底将维持按兵不动。 --元富投顾分析师 许芷雁： 10月外销订单对美国出现负成长，令人担心旺季各主要产品别表现，怕苹果新品拉货结 束后就欠缺支撑力道，所幸有中国及东协贡献较大得以支撑10月外销订单没有转为负成长； 往年接单金额高点较常落在10月，但10月接单金额却往下掉，后续观察此为单月因素影响还 是会持续衰退下去。 **市场反应** --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收升1分，报32.000。 --台湾加权股价指数 收涨0.36%，至9,041.11点。 --10年增额公债105/11R期 殖利率收高11.12基点至1.4100%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here) **相关背景** --台湾央行9月末理监事会议决议维持利率不变，重贴现率维持在1.375%。 --台湾官方于8月上修今年经济成长率预估值至1.22%；其中预估今年出口成长为负3.08 %，料连两年出口较上年衰退，创下纪录来首见。 --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电 脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (发稿 台北中文部; 审校 张喜良)