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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 17:02 BJT

《分析师观点》台湾10月外销订单升0.3%远逊预期，后续观察欧美拉货效应

路透台北11月21日 - 台湾经济部周一公布，10月外销订单金额较上年同期升0.3%，远
低于市场预估的成长3.35%。

    经济部表示，因国际品牌高阶笔记型电脑逢新旧产品交替期，抵销成长动能。塑橡胶制
 品及化学品因部分业者当月岁修结束，回补库存自用，加上太阳能电池上游化学材料需求
减 少，致其行业外销订单分别年减3.3%及18.2%。

                       2016年10月(%)     2016年9月(%)
        外销订单           +0.3             +3.9
        路透调查          +3.35              --
        订单区域
          中国大陆(含港)   +7.4             +3.7
          美国             -1.3            +12.9
          欧洲             +1.8             +1.8
          日本            -13.1            -14.9 
   
    **市场评论**
    
    --群益投顾分析师 徐国安：
    10月外销订单虽有不如市场预期，但11月因有欧美感恩节将至及12月耶诞节提前拉货效
应，应有机会走高，而目前市场多数预期美国12月升息，且近期台币贬值也有利于出口，料
台湾央行年底将维持按兵不动。
    
    --元富投顾分析师 许芷雁：
    10月外销订单对美国出现负成长，令人担心旺季各主要产品别表现，怕苹果新品拉货结
束后就欠缺支撑力道，所幸有中国及东协贡献较大得以支撑10月外销订单没有转为负成长；
往年接单金额高点较常落在10月，但10月接单金额却往下掉，后续观察此为单月因素影响还
是会持续衰退下去。    
    
    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收升1分，报32.000。
    --台湾加权股价指数 收涨0.36%，至9,041.11点。
    --10年增额公债105/11R期 殖利率收高11.12基点至1.4100%。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

    **相关背景**
    --台湾央行9月末理监事会议决议维持利率不变，重贴现率维持在1.375%。
    --台湾官方于8月上修今年经济成长率预估值至1.22%；其中预估今年出口成长为负3.08
%，料连两年出口较上年衰退，创下纪录来首见。
    --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电
 脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) 

 (发稿 台北中文部; 审校 张喜良)

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