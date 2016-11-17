版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 10:13 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--11月17日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览：

    累计未到期余额: 0

    到期日     操作期限(天)   中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     
    暂无
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
    
    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览：
    
    累计未到期余额: 12,800亿元
      
    到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)   
   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
    2016/11/18      7          2.25%         1,400
    2016/11/18     28          2.55%           500
    2016/11/21      7          2.25%         1,050 
    2016/11/21     28          2.55%           400
    2016/11/22      7          2.25%         1,000 
    2016/11/22     14          2.40%           100
    2016/11/22     28          2.55%           350
    2016/11/23      7          2.25%         1,100
    2016/11/23     28          2.55%           300
    2016/11/24      7          2.25%         1,400
    2016/11/24     14          2.40%           200
    2016/11/24     28          2.55%           400
    2016/11/25     14          2.40%           700
    2016/11/25     28          2.55%           350
    2016/11/28     14          2.40%           650
    2016/11/28     28          2.55%           200
    2016/11/29     14          2.40%           700
    2016/11/29     28          2.55%           300
    2016/11/30     14          2.40%           300
    2016/11/30     28          2.55%           100
    
                    当月累计 11,500亿元
   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    2016/12/1      14          2.40%           850
    2016/12/1      28          2.55%           200
    2016/12/6      28          2.55%           100
    2016/12/13     28          2.55%           150
    
                    当月累计 1,300亿元
   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

    3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览：
    
    累计未到期余额: 0
     
    到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)    
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
    暂无    
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
    
    注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
        2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。
        3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节
前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它
工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。
        此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期
流动性调节工具(SLO)质押品范围。
        4、2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开
展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交易公告
》予以说明。(完)

 (整理 侯向明； 审校 吕雯瑾)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐