更正-国际油市：美国原油库存增幅大于预期打压油价，市场仍聚焦OPEC

(更正：因译文有误，内文第六段改为“但这被OPEC小道消息所淹没”，非“但这被归入OPEC小道消息的行列”)

路透新加坡11月17日 - 原油期货价格周四下跌，此前美国能源资料协会(EIA)的数据显示美国原油库存增幅大于预期。

EIA公布，在截至11月11日该周，美国原油库存增加530万桶。市场预估为增加150万桶。

EIA数据显示，原油库存增加主要是因为进口较多。上周美国原油日进口量增加91万桶。

0040GMT，美国原油期货 下跌0.11美元或0.24%，至每桶45.46美元。布兰特原油期货 下跌0.16美元或0.34%，至每桶46.47美元。

“原油价格走势挣扎，因EIA周报显示库存再度大幅增加...原油库存增加527万桶，远超出预期，”澳新银行在报告中称。

“EIA的原油库存数据高于预期，但这被OPEC小道消息所淹没，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示，“随着11月30日的临近，我们进入了跟随新闻进行交易的时期。”

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周三表示，OPEC国家准备好就石油减产达成“强有力的”协议。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三称，该国也表示愿意支持OPEC的冻产决定。他并称，可能在本周的多哈天然气会议期间会见沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)。(完)

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