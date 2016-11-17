中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均微跌 ，CFETS指数跌至94.2

路透北京11月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.08%至94.2；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至95.46。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.68%，SDR篮子指数跌3.81%，BIS指数跌6.14%。

CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币

价 较上日升贬点数 人民币 6.8692 -100 欧元 7.3551 41 日圆 6.3206 -301 港元 0.8855 -12.4 英镑 8.5529 -117 澳元 5.1475 302 新西兰元 4.8741 -109 新加坡元 4.8615 -100 瑞郎 6.8667 -146 加元 5.1203 -197 林吉特 0.6329 20.9 卢布 9.3984 248 泰铢 5.1537 -99

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报94.93，较上日微跌0.12%；RXY全球在岸人民币指数 报94.97，较上日微跌0.01%；RXY参考离岸人民币指数 报94.78，较上日微跌0.13%；RXY参考在岸人民币指数 报94.81，较上日微跌0.03%。