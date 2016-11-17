中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均微跌 ，CFETS指数跌至94.2

标题新闻：新西兰总理英格利希称，新西兰将寻求在英国退出欧盟后尽快同英国达成贸易协议
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路透北京11月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.08%至94.2；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至95.46。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.68%，SDR篮子指数跌3.81%，BIS指数跌6.14%。
CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币
价 较上日升贬点数 人民币 6.8692 -100 欧元 7.3551 41 日圆 6.3206 -301 港元 0.8855 -12.4 英镑 8.5529 -117 澳元 5.1475 302 新西兰元 4.8741 -109 新加坡元 4.8615 -100 瑞郎 6.8667 -146 加元 5.1203 -197 林吉特 0.6329 20.9 卢布 9.3984 248 泰铢 5.1537 -99
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报94.93，较上日微跌0.12%；RXY全球在岸人民币指数 报94.97，较上日微跌0.01%；RXY参考离岸人民币指数 报94.78，较上日微跌0.13%；RXY参考在岸人民币指数 报94.81，较上日微跌0.03%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
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