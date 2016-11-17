欧盟政经：意大利及另外五国的2017年预算草案可能违反欧盟规定

路透布鲁塞尔11月16日 - 欧盟执委会周三在声明中称，意大利及另外五国的2017年预算草案，可能违反欧盟的预算规定。

另外的五个国家分别是比利时、塞浦路斯、立陶宛、斯洛文尼亚和芬兰。

“这些成员国的预算草案，可能导致他们严重偏离迈向各自中期目标的调整路线，”欧盟执委会称。

中期目标即结构性预算平衡，不包括一次性支出、收入和商业周期因素。

根据欧盟执委会上周的预估，意大利的结构性赤字自2014年以来每年都在上升，2016年料为1.6%，2017或将跳升至2.2%，2018年可能进一步升至2.4%。

这明显违反欧盟规定。欧盟规定要求，各国每年必须将结构性赤字与GDP之比降低至少0.5%，直至实现平衡或盈余。