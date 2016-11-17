欧盟政经：意大利及另外五国的2017年预算草案可能违反欧盟规定

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透布鲁塞尔11月16日 - 欧盟执委会周三在声明中称，意大利及另外五国的2017年预算草案，可能违反欧盟的预算规定。
另外的五个国家分别是比利时、塞浦路斯、立陶宛、斯洛文尼亚和芬兰。
“这些成员国的预算草案，可能导致他们严重偏离迈向各自中期目标的调整路线，”欧盟执委会称。
中期目标即结构性预算平衡，不包括一次性支出、收入和商业周期因素。
根据欧盟执委会上周的预估，意大利的结构性赤字自2014年以来每年都在上升，2016年料为1.6%，2017或将跳升至2.2%，2018年可能进一步升至2.4%。
这明显违反欧盟规定。欧盟规定要求，各国每年必须将结构性赤字与GDP之比降低至少0.5%，直至实现平衡或盈余。
根据欧盟执委会的预估，意大利还违反欧盟的债务规定。该国的公共债务10年来持续攀升，今年公共债务与GDP之比料为133.0%，明年可能触及新高达到133.1%。(完)
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