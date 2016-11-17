金属期市：伦铜连跌第三日，美元走势受关注

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
全球多家主要铜产商及贸易商的高管周三在上海一场行业会议上指出，全球铜市供应过剩至少将持续两年，这为铜价持续上涨的机率投下阴影。
在特朗普可能增加基础设施支出的憧憬带动下，投资者一度将铜价推至17个月高点，但他们最终可能会无动于衷，因相关计划即使成功，也只能温和提振全球需求。
英美资源集团 称，暂停了位于智利中部Los Bronces铜矿的所有运营，示威者在当天早些时候扣押了矿场的设备。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 杜明霞/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。