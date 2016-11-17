金属期市：伦铜连跌第三日，美元走势受关注

全球多家主要铜产商及贸易商的高管周三在上海一场行业会议上指出，全球铜市供应过剩至少将持续两年，这为铜价持续上涨的机率投下阴影。

在特朗普可能增加基础设施支出的憧憬带动下，投资者一度将铜价推至17个月高点，但他们最终可能会无动于衷，因相关计划即使成功，也只能温和提振全球需求。

英美资源集团 称，暂停了位于智利中部Los Bronces铜矿的所有运营，示威者在当天早些时候扣押了矿场的设备。(完)

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