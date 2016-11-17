国际油市：OPEC准备达成强有力石油减产协议--委内瑞拉总统马杜罗

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透加拉加斯11月16日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)在与石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都会晤后于周三表示，OPEC国家准备就石油减产达成“强而有力”的协议。
“OPEC国家有充分意愿在11月采取必要的举措，(达成)强而有力的降低产量协议，并构建稳定市场的新机制，”马杜罗在总统府发表电视讲话时表示。
他并称，该协议应该保证那些拥有石油储量的国家得到符合实际且均衡的价格。
巴尔金都称，目前情势是50年来最严峻的油市危机。厄瓜多尔总统办公室周三表示，巴尔金都计划周四早上拜会总统柯利亚(Rafael Correa)。
俄罗斯周三表示，准备好支持OPEC的冻产决定。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。