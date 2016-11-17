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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 09:54 BJT

国际油市：OPEC准备达成强有力石油减产协议--委内瑞拉总统马杜罗

路透加拉加斯11月16日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)在与石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都会晤后于周三表示，OPEC国家准备就石油减产达成“强而有力”的协议。

“OPEC国家有充分意愿在11月采取必要的举措，(达成)强而有力的降低产量协议，并构建稳定市场的新机制，”马杜罗在总统府发表电视讲话时表示。

他并称，该协议应该保证那些拥有石油储量的国家得到符合实际且均衡的价格。

巴尔金都称，目前情势是50年来最严峻的油市危机。厄瓜多尔总统办公室周三表示，巴尔金都计划周四早上拜会总统柯利亚(Rafael Correa)。

俄罗斯周三表示，准备好支持OPEC的冻产决定。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)

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