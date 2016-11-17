台湾债市：10年公债殖利率早盘下跌，量缩静候美联储主席叶伦证词

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月17日 - 台湾指标10年公债105/11 殖利率周四早盘下跌，但跌幅渐收敛。交易商表示，因美债暂时止稳，但市场偏空气氛依旧浓厚，只能静候今晚美联储主席叶伦在国会的证词。
他们称，美联储已有多位官员表态，若无意外，12月升息几已确定。且因应特朗普提出的政策，美联储或有更积极升息的必要。就看今晚叶伦的说法会较为鸽派还是更偏向鹰派，料将进一步牵动国际债市走势。
〞美债略稳但偏弱，大家都很谨慎。〞一位大型银行交易员说。
她表示，明日第二次105/11增额发行公债又要开始发行前交易，在新增筹码的压力下，盘势偏空气氛料难改变，至于殖利率曲线的确切定位，还是要等到22日30年券105/4的标售。
另一大型证券商交易主管认为，受近期殖利率大弹影响，交易商或多或少都被套牢，且年底将近，大家的心态都想减少亏损，在此情形下，应难见到殖利率有大幅下跌的机会。
交易员预估，今天105/11殖利率交投区间将在1.15-1.20%。
本地时间10:00，指标10年公债105/11殖利率跌0.04基点报1.1800%。
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--美国债市：公债收益率曲线趋平，因美国数据显示通胀放缓 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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