《全球主要央行动态》--11月10日-11月17日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月10日-11月17日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

费城联邦储备银行总裁哈克表示，哈克称仍支持联邦基金利率调升25个基点 ，而且如果即将上任的特朗普政府实施财政刺激，那么美国联邦储备理事会(美联储，FED)可能必须要更大幅度地加息。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在接受专访时表示，美联储不必对美国总统大选结果出人意表后的市场走势过度反应，部分是因为现在就对任何新支出和贸易政策做出预测是言之过早了，因此计划仍是逐步升息。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，若无重大冲击性事件发生，美联储将会在12月升息。他并认为，单独一次的升息或许足以令货币政策进入“中性区域”。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称，只有“非常重大的负面消息”才会使美联储打消在下月升息的高度预期；近期罗森格伦主张收紧政策。

达拉斯联储总裁柯普朗称美国需要“明智的”财政政策以促进经济长期增长，不能只简单扩大债务。柯普朗称美联储“不久”将升息，但因全球成长缓慢加息需逐步进行。

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)称，美国经济增长前景看来足够强劲，美联储可以推进逐步升息政策，但美联储在观察美国政府债务的长期成本上升问题。费舍尔称，美联储“合理接近”实现就业和通胀目标，因此收紧货币政策的理由“非常充分”。

**欧洲**

瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley表示，央行可能推出电子货币，成为第一个创立自己的虚拟货币的主要央行，因现金的使用下降。Skingsley表示，瑞典央行需要考虑一系列问题，包括技术、法律、实际操作、安全问题，可能在两年内就电子货币做出决定.

瑞士央行总裁乔丹在一次会议上对政府表示，央行准备在必要时干预汇市，以抑制被“严重高估”的瑞郎。瑞士央行副总裁祖布鲁克表示，瑞士央行已作好准备在必要时采取政策措施，使瑞士通胀及经济维持于正轨。

英国央行总裁卡尼称，他不会考虑进一步延长担任英央总裁的期限；他的任期将于2019年6月到期。

冰岛央行维持指标利率在5.25%不变，但预计明年中期前通胀率仍将低于目标。

**日韩**

日本央行周四进行首次特别操作，以抑制日本公债收益率升势。日本央行周四称，将标购无限量期限为一至三年的公债，收益率报价较上日收盘高0.02个百分点。该央行还将标购无限量期限为三至五年的公债，收益率报价较上日收盘高0.019个百分点 。

韩国央行连续第五个月维持政策利率不变，一如外界广泛预期，因全球不确定性增强及涉及总统朴槿惠的政治丑闻，可能意味着国内经济前路坎坷。韩国央行总裁在召开记者会时称，央行11月全票通过决定维持利率不变，并重申央行不会将具体汇率水平作为目标，目前的货币政策看来比较宽松；韩国的状况还不需要实施日本式货币政策；认为市场利率上升不会引起系统性风险。

**澳新**

澳洲央行11月会议记录显示，澳洲央行维持利率在纪录低位1.5%不变，是因为该行更加相信通胀在一段时间内将回到“正常水平”。央行预计，随着关键大宗商品出口价格上 涨和经济运行接近潜在水平，核心通胀将逐步上升，暗示这轮降息周期可能结束。

**大中华区**

中国央行数字货币研究所筹备组组长姚前表示，央行发行法定数字货币的原型方案已完成两轮修订，未来有望在票据市场等相对封闭的应用场景先行先试。但他同时强调，推出暂无明确时间表。

**其它**

新加坡金融管理局表示，已作好准备在必要时抑制坡元过度波动，继续关注外部情势发展及其对金融市场与经济的影响。金管局并表示，政策立场仍与10月时宣布的一样。

新加坡金管局称，将同国内证交所和八家本土及外资银行启动试点项目，运用区块链技术来进行包括跨境外币交易在内的银行间支付。

菲律宾央行维持指标利率在3.0%不变，一如预期，称国内需求保持强劲。同时菲律宾央行还将利率走廊的下限和上限分别维持在2.5%和3.5%不变。

印尼央行副总裁Mirza Adityaswara上周五表示，该行干预了汇市和债市，并称当局准备进一步抑制波动。Adityaswara表示，除了干预汇市，央行还“准备购买公债。”

(完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......