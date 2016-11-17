台湾汇市：台币兑美元盘初持稳整理，后续关注韩元走势及外资操作动向

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月17日 - 台币兑美元 周四盘初持稳整理。交易员表示，目前台币暂持在31.85附近窄幅波动，不过韩元盘初稍见转弱迹象，或将缓和台币续升力道，后续关注外资操作动向。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约为1.22亿美元，上日同时段为0.91亿美元，盘初交投算是平稳，其中外资买卖汇皆有、暂看不出明显方向，而出口商抛汇卖需也持续消化中。
〞外资连续卖超台股的钱这么多，到底是跑哪儿去了。〞一大型公营银行交易员说。
证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超80.27亿台币，连六个交易日卖超共计742.07亿台币。
本地时间10:28时，台币兑美元报在31.855，交投区间介于31.830-31.867，上日收在31.848。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点转至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报31.822/31.892，上日收在31.850。
目前韩元兑美元 暂报1,174.0，上日收在1,169.2；台股加权指数 则上涨0.12%。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.800-31.900。
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元指数触及14年高位，预料会回落
--美国FED：费城联储总裁哈克称支持加息，美联储须保持独立性
--美国债市：外资9月抛售美债规模创纪录，因投资者预期美联储将升息 (完) (记者 詹静宜；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。