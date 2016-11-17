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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 10:42 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初持稳整理，后续关注韩元走势及外资操作动向

路透台北11月17日 - 台币兑美元 周四盘初持稳整理。交易员表示，目前台币暂持在31.85附近窄幅波动，不过韩元盘初稍见转弱迹象，或将缓和台币续升力道，后续关注外资操作动向。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约为1.22亿美元，上日同时段为0.91亿美元，盘初交投算是平稳，其中外资买卖汇皆有、暂看不出明显方向，而出口商抛汇卖需也持续消化中。

〞外资连续卖超台股的钱这么多，到底是跑哪儿去了。〞一大型公营银行交易员说。

证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超80.27亿台币，连六个交易日卖超共计742.07亿台币。

本地时间10:28时，台币兑美元报在31.855，交投区间介于31.830-31.867，上日收在31.848。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点转至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报31.822/31.892，上日收在31.850。

目前韩元兑美元 暂报1,174.0，上日收在1,169.2；台股加权指数 则上涨0.12%。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.800-31.900。

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