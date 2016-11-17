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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 13:49 BJT

台湾债市：10年指标券殖利率再创逾一年高位，套损压力令气氛偏空

* 105/11殖利率再创逾一年高位，套损严重不利多头
    * 今晚叶伦证词料牵动国际市场，逢高应有买盘承接
    * 明日105/11殖利率区间在1.150-1.220%

    路透台北11月17日 - 台湾指标10年105/11期 殖利率周四收高，再创逾一
年高位。交易员表示，虽然美债暂时止稳，但市场偏空气氛依旧浓厚，惟逢高也见到买盘承
接，令殖利率弹幅受到限制。
    
    交易员指出，台债殖利率因急弹，使得多数交易商均面临套损压力，此时买盘料以逢高
承接为主，不会轻易追价，至于何时确立止稳，还是要观察国际债市走势，以及22日30年公
债105/14的标售。   
    
    〞10年券1.20%上方应该有人买，这价位有吸引力。〞一证券商交易主管说。
    
    他表示，公债附买回(RP)利率与10年公债殖利率的利差已将近100点，此时买盘逢高介
入，养券利差相当诱人，预料明年台湾经济受特朗普当选美国总统影响，出口表现将不利，
货币政策还看不到趋紧的可能。
    
    另一大型银行交易员指出，受近期殖利率大弹影响，交易商或多或少都被套牢，且明日
第二次105/11增额发行公债又要开始发行前交易，在新增筹码的压力下，盘势偏空气氛料难
改变。
    
    她认为，在市场解套需求甚高的气氛下，纵然如债市大买家邮局，也不可能会从次级市
场买进，而是会利用标售一次性拿足。因此下周105/14的标售就相当重要，这攸关殖利率曲
线尾端是否止稳。
    
    此外，交易商也提及，今晚美联储主席叶伦将在国会就经济前景提出证词，由于此前美
联储已有多位官员表态，若无意外，12月升息几已确定。且因应特朗普提出的政策，美联储
或有更积极升息的必要。就看今晚叶伦的说法会较为鸽派还是更偏向鹰派，料将进一步牵动
国际债市走势。

    105/11殖利率收升1.96基点报1.2000%，此前10年券收盘高点为去年11月9日的1.2200%
。        
    
    交易员预估，105/11殖利率明日区间在1.150-1.220%。       

         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                 (基点)                                (亿台币)
     5   105/13                  +0.25    0.8325     0.8310-0.8325         1.5
    10   105/11                  +1.96    1.2000     1.1605-1.2000        31.0
    30   105/14                  +2.50    1.9150    1.9100-1.9155*         2.5
   *表创该券交易以来殖利率高位
        
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.2000%
   5    105/13                          0.8325%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)     

 (记者 董永年；审校 乔艳红)

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