台湾债市：10年指标券殖利率再创逾一年高位，套损压力令气氛偏空

* 105/11殖利率再创逾一年高位，套损严重不利多头 * 今晚叶伦证词料牵动国际市场，逢高应有买盘承接 * 明日105/11殖利率区间在1.150-1.220% 路透台北11月17日 - 台湾指标10年105/11期 殖利率周四收高，再创逾一 年高位。交易员表示，虽然美债暂时止稳，但市场偏空气氛依旧浓厚，惟逢高也见到买盘承 接，令殖利率弹幅受到限制。 交易员指出，台债殖利率因急弹，使得多数交易商均面临套损压力，此时买盘料以逢高 承接为主，不会轻易追价，至于何时确立止稳，还是要观察国际债市走势，以及22日30年公 债105/14的标售。 〞10年券1.20%上方应该有人买，这价位有吸引力。〞一证券商交易主管说。 他表示，公债附买回(RP)利率与10年公债殖利率的利差已将近100点，此时买盘逢高介 入，养券利差相当诱人，预料明年台湾经济受特朗普当选美国总统影响，出口表现将不利， 货币政策还看不到趋紧的可能。 另一大型银行交易员指出，受近期殖利率大弹影响，交易商或多或少都被套牢，且明日 第二次105/11增额发行公债又要开始发行前交易，在新增筹码的压力下，盘势偏空气氛料难 改变。 她认为，在市场解套需求甚高的气氛下，纵然如债市大买家邮局，也不可能会从次级市 场买进，而是会利用标售一次性拿足。因此下周105/14的标售就相当重要，这攸关殖利率曲 线尾端是否止稳。 此外，交易商也提及，今晚美联储主席叶伦将在国会就经济前景提出证词，由于此前美 联储已有多位官员表态，若无意外，12月升息几已确定。且因应特朗普提出的政策，美联储 或有更积极升息的必要。就看今晚叶伦的说法会较为鸽派还是更偏向鹰派，料将进一步牵动 国际债市走势。 105/11殖利率收升1.96基点报1.2000%，此前10年券收盘高点为去年11月9日的1.2200% 。 交易员预估，105/11殖利率明日区间在1.150-1.220%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 +0.25 0.8325 0.8310-0.8325 1.5 10 105/11 +1.96 1.2000 1.1605-1.2000 31.0 30 105/14 +2.50 1.9150 1.9100-1.9155* 2.5 *表创该券交易以来殖利率高位 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.2000% 5 105/13 0.8325% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 乔艳红)