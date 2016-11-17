《国际主要央行公开市场操作一览》--11月17日

路透上海11月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储11月维持利率不变，但暗示，可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行10月会议维持银行隔夜存款工具利率在负0.40%不变，并维持了利率将在一段时间内处于或低于当前水平的前瞻性指引，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。11月1日亦未扩大刺激措施，但调降其通胀预测并警告物价展望有风险，表明其将按兵不动，除非有严重的冲击令脆弱经济复苏有脱轨之虞。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

11/16 隔夜逆回购 -1,160.44 0.25%(固定利率)

11/15 隔夜逆回购 -1,022.47 0.25%(固定利率)

11/14 隔夜逆回购 -814.48 0.25%(固定利率)

11/10 四天逆回购 -999.36 0.25%(固定利率)

永久操作：

11/16 买入MBS 5.77 --

11/16 买入MBS 11.96 --

11/15 买入MBS 22.08 --

11/14 买入MBS 11.20 --

11/14 买入MBS 7.09 --

11/10 买入MBS 12.10 --

11/10 买入MBS 20.14 --

《本周主要新闻》

--费城联邦储备银行总裁哈克表示，哈克称仍支持联邦基金利率调升25个基点 ，而且如果即将上任的特朗普政府实施财政刺激，那么美国联邦储备理事会(美联储，FED)可能必须要更大幅度地加息。

--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在接受专访时表示，美联储不必对美国总统大选结果出人意表后的市场走势过度反应，部分是因为现在就对任何新支出和贸易政策做出预测是言之过早了，因此计划仍是逐步升息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/16 七天期反向交易 2亿美元 0.91%(固定利率)

11/15 七天期反向交易 326.385 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley表示，央行可能推出电子货币，成为第一个创立自己的虚拟货币的主要央行，因现金的使用下降。Skingsley表示，瑞典央行需要考虑一系列问题，包括技术、法律、实际操作、安全问题，可能在两年内就电子货币做出决定.

--瑞士央行总裁乔丹在一次会议上对政府表示，央行准备在必要时干预汇市，以抑制被“严重高估”的瑞郎。瑞士央行副总裁祖布鲁克表示，瑞士央行已作好准备在必要时采取政策措施，使瑞士通胀及经济维持于正轨。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 316,190

上周三 320,060

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当期变化 -3,870

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周四进行首次特别操作，以抑制日本公债收益率升势。日本央行周四称，将标购无限量期限为一至三年的公债，收益率报价较上日收盘高0.02个百分点。该央行还将标购无限量期限为三至五年的公债，收益率报价较上日收盘高0.019个百分点 。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,787亿台币定存单，较存单到期金额3,941.5亿台币，存单发行余额减154.5亿台币。

--台湾央行周二发行2,609.50亿台币定存单，较存单到期金额2,771亿台币，存单发行余额减161.5亿台币。

--台湾央行周一发行5,835亿台币定存单，较存单到期金额6,533.5亿台币，存单发行余额减698.5亿台币。 (完)