日本股市：日经指数小幅下跌，日本央行公债购买操作损伤金融股

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“日本股市之前涨得过快，了结获利并不奇怪，”大和证券策略师Takuya Takahashi说道。
他还称投资者的注意力将逐渐转向市场基本面以及美联储12月的会议。外界预计美联储将在12月升息。
从美国公债和日本公债收益率上涨中获益的金融股因获利了结而下滑。日本央行总裁黑田东彦周四称，他无须仅仅因美国公债收益率上涨就接受日本公债收益率上涨，之后金融股跌幅扩大。
三菱日联金融集团(MUFG) 跌2.5%，瑞穗金融集团 跌1.5%，第一生命控股 下滑0.87%，MS&AD保险集团控股 跌0.79%。
出口股涨跌不一，日产汽车 跌1.0%，本田汽车 涨0.1%。
日本东证股价指数(TOPIX) 略微下滑0.01%至1,421.47，JPX-日经400指数 跌0.06%至12,770.38点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。