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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 11:11 BJT

日本股市：日经指数小幅下跌，日本央行公债购买操作损伤金融股

“日本股市之前涨得过快，了结获利并不奇怪，”大和证券策略师Takuya Takahashi说道。

他还称投资者的注意力将逐渐转向市场基本面以及美联储12月的会议。外界预计美联储将在12月升息。

从美国公债和日本公债收益率上涨中获益的金融股因获利了结而下滑。日本央行总裁黑田东彦周四称，他无须仅仅因美国公债收益率上涨就接受日本公债收益率上涨，之后金融股跌幅扩大。

三菱日联金融集团(MUFG) 跌2.5%，瑞穗金融集团 跌1.5%，第一生命控股 下滑0.87%，MS&AD保险集团控股 跌0.79%。

出口股涨跌不一，日产汽车 跌1.0%，本田汽车 涨0.1%。

日本东证股价指数(TOPIX) 略微下滑0.01%至1,421.47，JPX-日经400指数 跌0.06%至12,770.38点。(完)

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