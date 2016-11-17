美国个股：花旗财务长称若公司税率调降20%，可能需计提40亿美元支出

路透纽约11月16日 - 美国花旗集团 财务长John Gerspach周三表示，若总统当选人特朗普上任后把联邦公司税率调降20%，该行可能将不得不在获利中计提40亿美元支出，以反映其递延税项资产的贬值。

不过Gerspach在网络直播的投资者会议上表示，这一支出不会影响花旗根据确保银行业者财务健康的相关规定，而须向监管机构报告的资本规模。

华尔街认为上周美国总统大选的结果提升了税率下降的可能性，此后KBW银行类股指数 截至周二共攀升13.6%，花旗股价则大涨11.1%。

分析师已经表示，花旗股价表现落后于其他银行，因为税制改革将会降低该行递延税项资产的价值。

Gerspach说，若公司税率降至28%，则相当于比当前税率下降20%。

花旗账面的递延税项资产额共计450亿美元，远超其他所有美国同业，基本都是金融危机时期公司亏损的税负减免而来。该行在过去四年中已经使用了大约100亿美元递延税项资产。

Gerspach表示，若税制改革导致美国以外债务的税率发生明显变化，则该行可能不得不计提最多120亿美元支出，并向监管机构报告40亿美元的资本减少。(完)