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货币新闻 | 2016年 11月 17日 星期四 11:24 BJT

芝加哥期市：大豆期货小涨，但涨幅受全球供应充裕抑制

以下是0244GMT报价：
 合约                  价格    变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移  RSI
                                                             动均值  
 CBOT小麦              398.75  1.75    +0.44%   -0.06%       409.31  41
 CBOT玉米              339.25  0.75    +0.22%   -0.66%       347.68  41
 CBOT大豆              986.75  1.00    +0.10%   -0.28%       989.45  52
 CBOT稻米              9.60    -$0.09  -0.98%   +2.24%       $10.12  51
 美国原油              45.56   -$0.01  -0.02%   -0.55%       $47.84  49
 汇率                                                                
 欧元/美元             $1.070  $0.001  +0.13%   -0.20%               
 美元/澳元             0.7474  0.000   -0.03%   -1.09%               
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担

    (完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译/审校 汪红英/王颖/王丽鑫)

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