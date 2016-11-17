芝加哥期市：大豆期货小涨，但涨幅受全球供应充裕抑制

以下是0244GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 398.75 1.75 +0.44% -0.06% 409.31 41 CBOT玉米 339.25 0.75 +0.22% -0.66% 347.68 41 CBOT大豆 986.75 1.00 +0.10% -0.28% 989.45 52 CBOT稻米 9.60 -$0.09 -0.98% +2.24% $10.12 51 美国原油 45.56 -$0.01 -0.02% -0.55% $47.84 49 汇率 欧元/美元 $1.070 $0.001 +0.13% -0.20% 美元/澳元 0.7474 0.000 -0.03% -1.09% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 汪红英/王颖/王丽鑫)