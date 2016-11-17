版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 11:15 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索脱离高点，因菲国GDP同比劲扬7.1%

0300GMT

* 美元/菲律宾披索走贬，受菲国GDP成长强劲所影响

* 菲律宾第三季GDP较上年同期增长7.1%，预估为6.7%，前季为7.0%；第三季较上季成长1.2%，预估为1.1%

* 菲律宾央行乐观以对，认为无需调整政策

* 美元/菲律宾披索最新报在49.30-33，迄今区间在49.22-38 　　* 菲国股市亦受强劲GDP数据提振，上扬1.14%　(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐