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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 14:47 BJT

表格：外资及陆资在台股卖超41.47亿台币，连七日卖超共785.64亿台币

路透台北11月17日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超41.47亿台币，连七个交易日
卖超共计785.64亿台币；上交易日修正后为卖超82.37亿台币。
    
      三大法人今日合计卖超46.14亿台币，上交易日修正后为卖超75.81亿台币。
             
      以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
          
      日期    外资及陆资    三大法人合计
      11/17     -41.47         -46.14
      11/16     -82.37r        -75.81r
      11/15    -125.32        -122.99r
      11/14    -148.41r       -138.03r
      11/11    -239.60        -233.56r
      11/10      -4.25         +31.63r
      11/9     -144.23r       -175.74r
      11/8      +22.02         +22.80r
      11/7      -37.45r        -22.63r
      11/4      -47.06r        -45.41r
      11/3      -39.52r        -56.63r
      11/2      -51.59         -56.94r
      11/1      -25.26         -31.38r
    本月累计   -964.49        -950.84
    
     2016
      月份    外资及陆资    三大法人合计
      10月      -18.59r         +9.14r
       9月      +24.84        -152.81r
       8月     +710.34        +524.54r
       7月   +1,676.85r     +1,583.95r
       6月     +821.35r       +597.36r
       5月     -739.29r       -592.41r
       4月     +157.56r        +53.05r
       3月   +1,600.65r     +1,350.21r
       2月     +505.58r       +389.39r
       1月     -594.83r       -736.96r
    
     2015 
      12月     -274.64        -279.57r
      11月     -431.74r       -564.48r
      10月     +663.18r       +638.75r 
       9月      -62.04        -142.25r
       8月     -570.67        -696.15r
       7月     -506.75        -733.05r
       6月     -847.34r     -1,035.22r
       5月     +311.31        +255.91r
       4月   +1,002.05r     +1,087.47r 
       3月     -428.47        -514.17r
       2月     +965.53        +924.28r
       1月     +641.86        +603.80r

      2015年    外资及陆资合计买超462.28亿台币。
      2014年    外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
    
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 (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)

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