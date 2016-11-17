澳新汇市：澳元兑强势美元下跌，新西兰元自低位回升

周四出炉的澳洲就业数据未能提振国内信心。数据显示，10月就业人口增幅低于预期，且多数为兼职工作。周三发布的数据则显示，薪资增长创纪录低点。

墨尔本ThinkMarkets的资深分析师Matt Simpson表示，对澳元来说，“若收在0.75美元下方则是空头的明显胜利，他们目前推动澳元跌向0.7439。”

“就业和薪资增长数据并未预示澳洲的通胀率将会上升，”他说。“澳元走势可能取决于特朗普的政策，以及美联储12月的政策声明，这两个因素都很有可能令澳元处于守势。”

新西兰元/美元 连跌六日后反弹，最新上涨0.4%报0.7095美元，距离周三触及的一个月低点不远。

与澳洲不同，新西兰的就业增长强劲。周四数据显示，新西兰10月招聘广告数量较上年同期大增近18%。(完)

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