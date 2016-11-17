澳新汇市：澳元兑强势美元下跌，新西兰元自低位回升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
周四出炉的澳洲就业数据未能提振国内信心。数据显示，10月就业人口增幅低于预期，且多数为兼职工作。周三发布的数据则显示，薪资增长创纪录低点。
墨尔本ThinkMarkets的资深分析师Matt Simpson表示，对澳元来说，“若收在0.75美元下方则是空头的明显胜利，他们目前推动澳元跌向0.7439。”
“就业和薪资增长数据并未预示澳洲的通胀率将会上升，”他说。“澳元走势可能取决于特朗普的政策，以及美联储12月的政策声明，这两个因素都很有可能令澳元处于守势。”
新西兰元/美元 连跌六日后反弹，最新上涨0.4%报0.7095美元，距离周三触及的一个月低点不远。
与澳洲不同，新西兰的就业增长强劲。周四数据显示，新西兰10月招聘广告数量较上年同期大增近18%。(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍/徐文焰；审校 孙茉莉/艾茂林)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。