美国个股：自由港麦克默伦完成刚果Tenke矿权益出售，但法律纠纷犹存

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透利马/多伦多11月16日 - 全球最大上市铜企--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周三称，已完成所持刚果民主共和国Tenke矿价值26.5亿美元权益的出售，该公司执行长Richard Adkerson称，他希望可以通过谈判缓解刚果国有矿商对该交易的反对。
上周指标铜价录得2011年以来最大周线涨幅，主要归功于特朗普对基建支出的承诺。铜的用途广泛，从电线到建筑不一而足。
Adkerson称此次上涨是“意外惊喜”，可帮助该公司更快还清高额债务。他表示，2017年铜价每上涨0.1美元，就可给公司带来3亿至3.5亿美元的额外现金。
并称目前考虑任何新的扩张计划都还“太早”。他在公司位于利马的办公室接受了采访。本周秘鲁将举办一次行业峰会。
“近期动向及发展方向都存在很大不确定性，”Adkerson称。
**法律纠纷犹存**
自由港公司今年5月宣布，将把Tenke矿56%的权益售予中国洛阳钼业 ，这是该公司为减债做出的其中一项努力。
但持有该矿20%权益的刚果国有矿商Gecamines一直反对此项出售交易，称事先未接到通知，有权对任何待售权益做出优先报价。
由于Tenke矿少数权益所有者Lundin Mining Corp 迟迟未作决定，自由港的上述交易已延迟数月之久。Lundin Mining享有代替洛阳钼业进行收购，也可以选择出售手中所持权益或者什么也不做。
这一障碍在周二得以清除。Lundin称，会将所持有的24%权益作价约11.4亿美元现金售予中国私募股权公司渤海华美。
此外，Adkerson还透露，自由港正在与Gecamines谈判解决他们的纠纷，如果谈崩，自由港也会在仲裁中占据优势。(完) (编译 刘秀红；审校 汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。