美国个股：自由港麦克默伦完成刚果Tenke矿权益出售，但法律纠纷犹存

路透利马/多伦多11月16日 - 全球最大上市铜企--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周三称，已完成所持刚果民主共和国Tenke矿价值26.5亿美元权益的出售，该公司执行长Richard Adkerson称，他希望可以通过谈判缓解刚果国有矿商对该交易的反对。

上周指标铜价录得2011年以来最大周线涨幅，主要归功于特朗普对基建支出的承诺。铜的用途广泛，从电线到建筑不一而足。

Adkerson称此次上涨是“意外惊喜”，可帮助该公司更快还清高额债务。他表示，2017年铜价每上涨0.1美元，就可给公司带来3亿至3.5亿美元的额外现金。

并称目前考虑任何新的扩张计划都还“太早”。他在公司位于利马的办公室接受了采访。本周秘鲁将举办一次行业峰会。

“近期动向及发展方向都存在很大不确定性，”Adkerson称。

**法律纠纷犹存**

自由港公司今年5月宣布，将把Tenke矿56%的权益售予中国洛阳钼业 ，这是该公司为减债做出的其中一项努力。

但持有该矿20%权益的刚果国有矿商Gecamines一直反对此项出售交易，称事先未接到通知，有权对任何待售权益做出优先报价。

由于Tenke矿少数权益所有者Lundin Mining Corp 迟迟未作决定，自由港的上述交易已延迟数月之久。Lundin Mining享有代替洛阳钼业进行收购，也可以选择出售手中所持权益或者什么也不做。

这一障碍在周二得以清除。Lundin称，会将所持有的24%权益作价约11.4亿美元现金售予中国私募股权公司渤海华美。

此外，Adkerson还透露，自由港正在与Gecamines谈判解决他们的纠纷，如果谈崩，自由港也会在仲裁中占据优势。(完) (编译 刘秀红；审校 汪红英)