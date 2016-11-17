《路透晚报》--11月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》多管齐下中国振兴东北下重药，力推投资穿越山海关

中国最新推出包括财政金融以及国企改革等全方位的振兴东北举措，并在政策扶持方面给予大力倾斜，以助推东北重新崛起。但这也难免引发资源配置到底是政府主导还是市场主导的疑虑。

--中国经济：加快实施生态环保重大工程，开展重点行业治污减排治理--国常会

国务院周三召开常务会议决定，将加快实施一批生态环境保护重大工程，开展造纸、建材等15个重点行业治污减排专项治理，并以提高环境质量为核心，对重点地区、流域、行业实行排放总量控制。

--中国数据：1-10月ODI同比增幅微落但仍处高位，对美投资增长迅速

中国1-10月境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)同比增幅轻微回落，但仍保持良好发展态势，其中对美投资增幅逾150%；同期实际使用外资金额（FDI）以美元计同比增0.2%，其中西部地区吸收外资高速增长。

--中国经济：十三五GDP增长将保持均速6.2%，上限是6.7%--专家

中国社会科学院副院长蔡昉表示，中国经济的增长应该在一个相对合理的区间内，经济增速的可行区间相对较窄，下限总的来说是在‘十三五’(2016-2020年)时期保持平均6.2%的速度，上限是6.7%。

--中国煤炭：加快签订中长期合同，采暖季内合规煤矿可按330工作日生产--发改委

中国国家发改委称，考虑到迎峰度冬期间煤炭需求会增加，要求进一步加快签订中长期合同，并将加快和增加符合安全条件的产能释放，所有具备安全生产条件的合法合规煤矿，在采暖季结束前都可按330个工作日组织生产。

--中国农业：农村发展十三五规划发布，加快农村集体产权制度改革--发改委

中国国家发改委日前发布全国农村经济发展“十三五”规划，称将加快农村集体产权制度改革，允许符合规划和用途管制的农村集体经营性建设用地与国有建设用地享有同等权利，赋予出让、租赁、入股权能；在有条件的地方开展农民土地承包经营权有偿退出试点。

--投行观点：预计2017年中国GDP增速放缓至6.4%，人民币兑美元贬值至7.2--瑞银

瑞银最新发布“2017-18年中国经济展望”称，预计未来两年房地产市场将再次面临调整，2017年中国GDP增速会从今年的6.7%下滑至6.4%、2018年进一步放缓至6%；预计明年决策层将加码财政政策支持以应对下行增长压力，但在2018年底之前中国央行不会降息；预计未来两年人民币对美元继续贬值，2017年底达7.2、2018年底达7.5。

--中法关系：中国丝路基金入股中法FC基金，该基金计划募资4亿欧元--报载

中国金融时报报导，根据股份认购协议，丝路基金将投资入股中法FC基金的基金管理公司。该基金计划募资4亿欧元，将主要投资于法国及欧洲其他国家具有良好发展潜力的企业，重点投资领域包括科技、医疗、环保等新兴产业。

【金融】

--台湾金融：金管会要求保险业视资金配置积极评估认购长年期公债--消息

两位消息人士透露，台湾金管会日前发函给寿险公会称，保险业应视资金配置需求积极评估认购长年期公债，以免国库署误判保险业对长年期公债需求缩减，导致未来调减其发行规模，进而影响保险业长年期资金运用配置管道。

--中国资管：三季末银行理财规模较年初增14%，委外投资占比约13%--报告

普益标准发布报告称，三季度末银行理财存续规模约为27.1万亿元人民币，较年初的23.67万亿增长14.49%。其中，银行理财委托外部投资的金额约3.46万亿，占总存续规模的12.77%。

--中国金融：信托业国家级统一登记平台中信登有望今年年底落地--财新

中国财新网报导称，信托业国家级统一登记平台--中国信托登记有限责任公司设立已近尾声。目前中信登筹备工作已完成，正在全面启动成立工作。11月16日，银监会已就中信登成立举行创立大会暨第一次股东会，待后续《公司法》规定的一系列程序履行完毕，有望于2016年年底正式落地。

【固定收益】

--《市场洞察》中国经济轻微滞胀与债市短期调整

中国债市10月底以来出现了幅度较大的调整，近一个月时间里，10年国债和国开债收益率上涨了近20个BP（基点），回到了2016年年初时候的水平，5年AAA和AA级中票收益率则上涨了近30个BP。弱企稳的基本面与相对较高的CPI组合，在内外不确定因素的扰动下，经济轻微滞胀推动了市场的调整。

不过考虑到10月份CPI的超预期有去年同期基数较低的重要原因,且今年以来居民可支配收入增速连续下降，消费能力下降，后期需求不足，消费价格上涨的可持续性并不强，因此11月的此轮调整可能不具有趋势性特征，后期随着CPI走弱，调整行情可能也会告一段落。

--中国公开市场：今日进行总额2,250亿元逆回购，单日净投放950亿

中国央行公开市场今日将进行总额2,250亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,400亿元，14天期850亿元；中标利率分别为2.25%和2.40%。据此计算，单日将净投放950亿元。

--中国债市动态：现券回稳收益率小涨，方向不明IRS波动未消

在上日中国央行MLF利率事件冲击过后，银行间债市早盘现券走势回稳，多数时段收益率变化不大，惟在不佳的进出口行债招标结果公布后，10年国债等收益率小幅上行。

--中国货币市场：公开市场净投放和MLF续做略改善资金面，但未改总体紧势

中国央行公开市场操作虽然连续净投放，且MLF（中期借贷便利）加量续做，但中国银行间市场资金面仅属略有改善，总体仍显紧张，大行供给仍不足。交易员称，本周缴税因素冲击，同时人民币汇率持续贬值从而制约央行宽松意愿，短期资金面预期偏谨慎。

--新债招标：进出口行10年增发债收益率3.3394%，20年3.6716%

中国进出口银行上午招标的10年和20年固息增发债，中标收益率分别为3.3394%和3.6716%，对应投标倍数2.26倍和2.53倍。稍早结束招标的三年和五年固息增发债，中标收益率分别为2.9595%和3.0809%，对应投标倍数1.85倍和2.37倍。

--中国债市：全球最大对冲基金桥水获批进入银行间债市--外汇交易中心

中国外汇交易中心（CFETS）日前公告称，全球最大的对冲基金公司Bridgewater（桥水）携其多只投资产品已获批进入中国银行间债市。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量微升，6.87关口大行站岗自营盘纷纷止盈

人民币兑美元即期早盘震荡微升，成交放量；而中间价十连跌至八年半新低。交易员称，美指上日触及14年新高打压中间价，今日虽略回调但仍在高位，人民币继续承压。今日大行在6.87关口站岗值守，自营盘见状纷纷止盈，推升半日成交量。

--中国外汇：9月减持美国国债280亿美元，为连续第四个月下降

美国财政部周三公布数据显示，9月中国持有的美国国债规模连续第四个月下降，减少280亿美元至1.157万亿美元。过去12个月，中国持有的美国国债下降8%，但仍为美国国债第一大持有国。

--中国经济：央行已经有汇率政策储备，未来调整中可占较主动地位--官员

中国央行金融稳定局副局长黄晓龙称，中国央行已经在汇率政策方面做了很多准备，这些政策储备将让中国在未来调整中处于相对比较主动的地位。

--人民币汇率：要从根本上扭转贬值预期还得靠结构改革--央行货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，人民币贬值预期强烈主要原因是美元走强、国内企业和居民资产配置多样化需求强烈、以及中国经济减速；要从根本上扭转贬值预期还得依靠结构改革，而这也是解决“风险三角”问题的关键。

--中国外汇：人民币不会持续贬值，全球配置资产可选美国中国印度--专家

中国大成基金管理有限公司首席经济学家、中国央行金融研究所前所长姚余栋周四称，美元指数是脆弱的强势，已经差不多要到“顶”了，人民币不会持久贬值。而在全球经济增长新平庸状况下，占优货币需要被关注，未来全球配置资产可以选择美国、中国、印度这三驾马车。

--人民币汇率：中国经济基本面不支持人民币长期贬值，但目前确有压力--专家

中国社科院学部委员、前央行货币政策委员会委员余永定周四称，中国经济基本面不支持人民币长期贬值，但目前确实有压力，这种压力主要来源于国际收支的恶化和资本外流。

--《综述》购汇前置致10月结售汇逆差收窄，人民币急跌资本流出压力仍在积聚

人民币兑美元在10月贬值1.5%，创年内最大单月跌幅，然而10月的银行结售汇逆差却意外收窄近五成。分析人士指出，市场购汇前置，和监管层策略上宏观审慎管理，是结售汇逆差意外收窄的主因。而在11月人民币急跌的趋势下，资本流出压力仍在积聚。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均微跌，CFETS指数跌至94.2

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.08%至94.2；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至95.46。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，东北振兴概念股受政策激励集体走强

中国股市沪综指小幅收升，结束连两日小跌走势。分析师指出，今日大盘继续在3,200点附近震荡，临近尾盘小幅走高，盘中热点切换较快，权重股经短期调整后再度发力；而受利好政策刺激，东北振兴概念股集体走强。沪综指收报3,208.45点，涨3.39点或0.11%；今日上海A股成交2,265亿元人民币，上日为2,445亿元。

--中国期市：大连铁矿石反弹终场收高，但未平仓合约创六个月低点

中国铁矿石期货反弹终场收高，盘中一度较本周最高点大跌17%，吸引投资者重回该大宗商品市场，未平仓合约降至5月以来的最低水准。

--香港房地产：住宅停车位买卖创11个月新高，楼市加辣带动交投--中原地产

中原地产数据显示，10月份香港整体住宅停车位买卖合约登记（包括一手及二手）录得693宗，按月增近31%，创11个月新高。政府本月初大幅调高住宅买卖印花税打击住宅成交，该行料不少资金将转投停车位市场，料此类买卖将继续畅旺。

--中国企业：万达集团将在陕西追加投资1,030亿元，其中500亿建西安万达城

万达集团周三与陕西省政府签约，将在以往投资的基础上增加投资1,030亿元人民币，其中最瞩目的是投资500亿元在西安建设一座万达城，万达旗下商业、文化、网络、金融四大产业集团将与陕西省开展全面合作。

--中国企业：中国海油拟加码天然气市场，未来五年业务比例升至20%以上

为应对原油价格持续低迷，中国海洋石油总公司(CNOOC)规划计划部总经理金晓剑表示，未来五年公司的天然气业务比例将由目前的18%提高至20%以上，天然气业务将定位为公司“十三五”时期的支柱产业。

--中国个股：格力电器放弃收购珠海银隆计划，将继续寻找新盈利增长点

格力电器周三晚公告称，调整后的新收购计划未获珠海银隆股东会通过，因此公司终止原本的发行股份购买资产事宜，未来将继续寻找新盈利增长点。

--香港房地产：惠誉料2017年香港购物商场及写字楼租金将大致平稳

评级机构惠誉发表报告称，预期2017年香港零售销售仍然疲弱，因内地旅客消费下滑，打击奢侈品销售，这对街舖租金影响力较大，而购物商场因多元化的租户组合，故租金表现料将大致持稳。

--香港个股：汇丰控股午盘初段跌近2%，上日伦敦回购约2,100万英镑股份