韩国金融市场：韩元和韩股下跌，投资者风险兴致缺缺

“韩元承压，主要归因于美元走强，”新韩金融投资分析师Ha Keon-hyeong称。“目前 在市场没有看到其它决定性的因素。” 外资料将卖超韩股，接近中午时已经卖超158亿韩元(1,347万美元)韩股，这对大盘KOSP I指数构成压力。 浦项钢铁(POSCO) 涨1.6%，SK海力士 跌1.3%。 下跌股家数超过上涨股家数，分别为475档和317档。 三年期公债12月期货 涨0.07点至109.34。 0314 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,174.1 1,169.2 日圆/韩元 10.7723/26 10.7222 韩国公债期货 * 109.34 109.27 韩国综合股价指数 1,977.67 1,979.65 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 龚芳/张若琪)