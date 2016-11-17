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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 15:28 BJT

更新版 1-中国数据：1-10月ODI同比增幅微落但仍处高位，对美投资增长迅速

* 1-10月ODI同比增53.3%，较前期微降
    * 外资企业仍看好中国市场
    * 中方愿扩大对菲进口

 (新增更多数据和细节)
    路透北京11月17日 - 中国1-10月境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)同比增幅轻微
回落，但仍保持良好发展态势，其中对美投资增幅逾150%；同期实际使用外资金额（FDI）
以美元计同比增0.2%，其中西部地区吸收外资高速增长。
       
    商务部周四公布，中国1-10月ODI同比增长53.3%至9,619.3亿元人民币(折合1,459.6亿
美元)；10月当月ODI同比增长48.4%至117.4亿美元。

    “对外投资地区分布仍呈集中态势，对美投资增长迅速。”商务部新闻发言人孙继文在
发布会上称。
    
    商务部提供的新闻稿显示，1-10月中国内地对中国香港、东盟、欧盟、澳大利亚、美国
、俄罗斯、日本七个主要经济体投资合计1,091.5亿美元，占同期ODI的74.8%，其中对美国
投资增长迅速，增幅达173.9%。
    
    就中国和菲律宾经贸合作，孙继文称，中方愿意扩大自菲律宾的进口，特别是农产品的
进口，同时推动中资企业扩大对菲投资，探讨在菲律宾建设经贸合作区。    
    
    
    **西部地区吸收外资高速增长**

    商务部并公布，1-10月FDI为1,039.1亿美元，同比增长0.2%（未含银行、证券、保险领
域数据）。西部地区吸收外资高速增长，产业结构进一步优化；东部地区保持稳定增长。
    
    1-10月西部地区实际使用外资同比增长29.8%至492.7亿元，建筑业、交通运输等领域曾
都较大。东部地区实际使用外资金额5,828.2亿元，同比增长6.9%。
    
    针对欧盟对中国投资环境恶化的指责，孙继文称，跨国公司看好中国经济发展的前景，
看好中国消费潜力，对华投资行业分布广泛，高端制造业、服务业都囊括在内。
    
    他表示，1-10月欧盟28个成员国对华实际投入外资534.7亿元，同比增长41.5%；过半欧
盟成员国在华投资都在增长，截止10月底欧盟成员国累计在华投资、设立的企业42,657家，
实际投入外资金额9,137.6亿元，占中国吸收外资比重7.3%。
      
    “中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业权益的保障不会变，为各国企业在华投
资提供更好的服务不会变。”他表示，中国将进一步推进各领域扩大开放，大幅减少对外资
准入的限制；同时将加大对外资企业和投资者合法权益的保护。
    
    历史FDI 、ODI实际投资额及同比变动:
                           FDI                       ODI
               金额         金额       同比      金额     同比
             （亿美元    （亿元人民            （亿美元   
                ）          币）                  ）      
 2016年10月       88.2         572.7      --       117.4  48.4%
 9月              92.1           602    1.2%       161.6   56.9
 8月              87.6         573.2    5.7%       153.1   13.4
 7月              77.1         497.6   -1.6%       138.9     --
 6月             152.3         982.1    9.7%       153.4  44.9%
 5月              88.9         567.7     -1%       134.4     --
 4月              98.9         625.7      6%      199.9*     --
 3月               129         823.4    7.8%       101.7  21.5%
 2月              84.4         536.3    1.8%         179  1.5倍
 1月             140.7         882.5    3.2%       120.2  18.2%
 2015年12月      122.3         770.2   -5.8%       138.9   6.1%
 11月            103.6           649    1.9%       89.2*     --
 10月             87.7         546.8    4.2%        79.1  14.3%
 9月              95.6         594.7    7.1%         103   5.2%
 8月              87.1           542     22%         135     7%
 7月                82           506    5.2%         75*     --
  注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）

 (发稿 李子木；审校 杨淑祯)

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