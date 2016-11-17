更新版 1-中国数据：1-10月ODI同比增幅微落但仍处高位，对美投资增长迅速

* 1-10月ODI同比增53.3%，较前期微降 * 外资企业仍看好中国市场 * 中方愿扩大对菲进口 (新增更多数据和细节) 路透北京11月17日 - 中国1-10月境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)同比增幅轻微 回落，但仍保持良好发展态势，其中对美投资增幅逾150%；同期实际使用外资金额（FDI） 以美元计同比增0.2%，其中西部地区吸收外资高速增长。 商务部周四公布，中国1-10月ODI同比增长53.3%至9,619.3亿元人民币(折合1,459.6亿 美元)；10月当月ODI同比增长48.4%至117.4亿美元。 “对外投资地区分布仍呈集中态势，对美投资增长迅速。”商务部新闻发言人孙继文在 发布会上称。 商务部提供的新闻稿显示，1-10月中国内地对中国香港、东盟、欧盟、澳大利亚、美国 、俄罗斯、日本七个主要经济体投资合计1,091.5亿美元，占同期ODI的74.8%，其中对美国 投资增长迅速，增幅达173.9%。 就中国和菲律宾经贸合作，孙继文称，中方愿意扩大自菲律宾的进口，特别是农产品的 进口，同时推动中资企业扩大对菲投资，探讨在菲律宾建设经贸合作区。 **西部地区吸收外资高速增长** 商务部并公布，1-10月FDI为1,039.1亿美元，同比增长0.2%（未含银行、证券、保险领 域数据）。西部地区吸收外资高速增长，产业结构进一步优化；东部地区保持稳定增长。 1-10月西部地区实际使用外资同比增长29.8%至492.7亿元，建筑业、交通运输等领域曾 都较大。东部地区实际使用外资金额5,828.2亿元，同比增长6.9%。 针对欧盟对中国投资环境恶化的指责，孙继文称，跨国公司看好中国经济发展的前景， 看好中国消费潜力，对华投资行业分布广泛，高端制造业、服务业都囊括在内。 他表示，1-10月欧盟28个成员国对华实际投入外资534.7亿元，同比增长41.5%；过半欧 盟成员国在华投资都在增长，截止10月底欧盟成员国累计在华投资、设立的企业42,657家， 实际投入外资金额9,137.6亿元，占中国吸收外资比重7.3%。 “中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业权益的保障不会变，为各国企业在华投 资提供更好的服务不会变。”他表示，中国将进一步推进各领域扩大开放，大幅减少对外资 准入的限制；同时将加大对外资企业和投资者合法权益的保护。 历史FDI 、ODI实际投资额及同比变动: FDI ODI 金额 金额 同比 金额 同比 （亿美元 （亿元人民 （亿美元 ） 币） ） 2016年10月 88.2 572.7 -- 117.4 48.4% 9月 92.1 602 1.2% 161.6 56.9 8月 87.6 573.2 5.7% 153.1 13.4 7月 77.1 497.6 -1.6% 138.9 -- 6月 152.3 982.1 9.7% 153.4 44.9% 5月 88.9 567.7 -1% 134.4 -- 4月 98.9 625.7 6% 199.9* -- 3月 129 823.4 7.8% 101.7 21.5% 2月 84.4 536.3 1.8% 179 1.5倍 1月 140.7 882.5 3.2% 120.2 18.2% 2015年12月 122.3 770.2 -5.8% 138.9 6.1% 11月 103.6 649 1.9% 89.2* -- 10月 87.7 546.8 4.2% 79.1 14.3% 9月 95.6 594.7 7.1% 103 5.2% 8月 87.1 542 22% 135 7% 7月 82 506 5.2% 75* -- 注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完） (发稿 李子木；审校 杨淑祯)