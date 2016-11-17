中国汇市：人民币早盘放量微升，6.87关口大行站岗自营盘纷纷止盈

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 人民币早盘振荡微升，成交放量
* 中间价十连跌创八年半新低
* 美指上日触及14年新高打压中间价
* 大行现身站岗自营盘纷纷止盈
路透北京11月17日 - 人民币兑美元即期 周四早盘振荡微升，成交放量；而中间价十连跌至八年半新低。交易员称，美指 上日触及14年新高打压中间价，今日虽略回调但仍在高位，人民币继续承压。今日大行在6.87关口站岗值守，自营盘见状纷纷止盈，推升半日成交量。
交易员指出，由于美元指数连日上涨且已经处于历史高位，回调风险加大，机构投资者看多美元的意愿在下降；加上担心监管层出手维稳，银行自营盘也在缩减美元多头头寸。而客盘依然是购汇为主，且念及12月美联储加息可能继续提振美元，客盘也有意愿推迟结汇。
“今天大行出来了，不是主动砸，就是在6.87位置牢牢站着，很多人看（美元）上不去，不敢轻易买，反而转下。”一中资行交易员称。
她并指出，早盘的行情和外围市场有些脱节，客盘依然是购汇较多，但是自营盘嗅到风向有变纷纷止盈，反而让人民币略微走升。
北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.8693元,上日收报6.87元，夜盘终报6.8761元。今日人民币兑美元中间价 报6.8692元，上日中间价为6.8592元。人民币兑美元即期成交额 为181.49亿美元，上日半日为131.18亿美元。
全球汇市方面，美元周四在亚洲盘初稍作喘息。上日美元指数触及14年高位，因押注特朗普政府的政策将会刺激通胀上升。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.0635元, 上日尾盘为7.0675元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.885元, 上一交易日尾盘报6.888元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8691，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3501、6.313和8.5299。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌)
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