墨西哥金融：央行升息幅度可能大于预期，因特朗普胜选导致披索重挫

路透墨西哥城11月17日 - 墨西哥央行周四可能以比预期更大的幅度升息来支撑披索，上周特朗普赢得美国总统大选，打击披索重挫至纪录低点。

路透周一对15位分析师进行的调查中值显示，墨西哥央行可能将指标利率 上调50个基点至5.25%。

但据央行的每周标债结果，市场周二押注升息幅度为75个基点。墨西哥央行将在周四1900GMT公布决议。

披索/美元 上周跌破20，遭遇1995年贬值以来最大两日跌幅。披索周线下跌近9%，大幅贬值可能推高通胀。

“(墨西哥)央行需要释出强烈信息，”BBVA Bancomer经济学家Carlos Serrano称。他预计将升息75个基点。

“首先，就是要将资产外流的可能性降到最低，但他们还需要通过升息来维持通胀预期，”他表示。

周一路透调查中受访的分析师中有11位预计，墨西哥央行将升息50个基点，三位预计将升息75个基点，有一位预计将升息100个基点。

自8月中旬以来，只要共和党候选人特朗普在民调中的支持率上升，墨西哥披索便会承压，因为特朗普威胁称，要解除与墨西哥的自由贸易协定，而且还会阻止移民将资金汇回墨西哥，并要拿这些钱来修建边境墙。

为支撑披索，墨西哥央行今年已三次升息，每次0.5个百分点。披索也受到政府债务上升担忧以及救助国家石油企业Pemex的拖累。

墨西哥10月通胀年率超过央行3%的目标，这是逾一年半以来的首次。

虽然今年稍早披索出现大幅下挫，但Serrano说现在通胀加速上升的风险更大了，因为特朗普胜选使分析师用于衡量披索的整体模型都变了。

“以前的预期是，披索的弱势只是暂时性的，”Serrano说，“现在分析师认为，(汇率在20披索上方)达到了新的平衡。”(完) (编译 刘秀红/艾茂林/王颖；审校 汪红英/孙茉莉/王兴亚)