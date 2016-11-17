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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 12:19 BJT

中国货币市场：公开市场净投放和MLF续做略改善资金面，但未改总体紧势

路透北京11月17日 - 中国央行公开市场操作虽然连续净投放，且MLF（中期借贷便利）
加量续做，但中国银行间市场资金面周四仅属略有改善，总体仍显紧张，大行供给仍不足。
交易员称，本周缴税因素冲击，同时人民币汇率持续贬值从而制约央行宽松意愿，短期资金
面预期偏谨慎。
    
   “反正肯定不松，但比之前稍微好一点吧，整体上还是紧...缴税影响还在，因为缴走了
就是缴走了呀，不会因为缴税结束了钱就回来了。”华东一银行交易员说。
    
    她并称，公开市场连续净投放外加MLF超额续做对市场略有助益，融入难度较之前两天
稍有好转，但总体紧势未改；短期内又面临年底时点因素，资金面预期偏谨慎。
    
    中国央行公开市场今日进行总额2,250亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,400亿元，
14天期850亿元。据此计算，单日将净投放950亿元，本周已是连四日净投放。 
    
    11月共有一笔MLF（中期借贷便利）到期，总额1,150亿元。不过本月迄今，央行已进行
两次MLF操作，操作量分别是11月3日的4,370亿元和11月16日的3,020亿元。操作期限均为六
个月和一年期，利率亦维持在2.85%和3.0%不变。
    
    华南一基金交易员亦表示，“一大早还是非常紧，但后面好了一点点，可能跟公开市场
有关系吧，大行基本都歇着（不出钱）。”
    
    她称，需关注人民币汇率贬值的影响，虽说目前为止未见到央行在外汇市场大力干预，
“但我估计还这么贬下去的话，央行不会不管的吧。”
    
    人民币兑美元即期 周四早盘振荡微升，成交放量；而中间价十连跌至八年半
新低。交易员称，美指 上日触及14年新高打压中间价，今日虽略回调但仍在高位，人
民币继续承压。今日大行在6.87关口站岗值守，自营盘见状纷纷止盈，推升半日成交量。[C
NY/CN]
    
    以下为主要货币市场利率报价：    
    
 北京时间12:06               今日(%)  上日(%)  变动(bp
                                               )
 质押式回购加权平均利率                               
  其中:隔夜                   2.2788   2.2889    -1.01
      七天                    2.5604   2.5608    -0.04
                                               
      14天                    2.8307   3.0186   -18.79
                                               
 上海证交所质押式回购利率                             
  其中:隔夜                   5.7850   2.5300  +325.50
                                               
      七天                    2.8350   3.0650   -23.00
                                               
      14天                    2.9450   2.8500    +9.50
                                               
 回购定盘利率                                         
  其中:隔夜                   2.3000   2.3000    +0.00
                                               
      七天                    2.8500   2.8500    +0.00
                                               
      14天                    3.1000   3.2000   -10.00
                                               
 Shibor                                               
  其中:隔夜                   2.2590   2.2570    +0.20
                                               
       七天                   2.4360   2.4280    +0.80
                                               
       三个月                 2.9325   2.9125    +2.00
                                               
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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