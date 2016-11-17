中国货币市场：公开市场净投放和MLF续做略改善资金面，但未改总体紧势

路透北京11月17日 - 中国央行公开市场操作虽然连续净投放，且MLF（中期借贷便利） 加量续做，但中国银行间市场资金面周四仅属略有改善，总体仍显紧张，大行供给仍不足。 交易员称，本周缴税因素冲击，同时人民币汇率持续贬值从而制约央行宽松意愿，短期资金 面预期偏谨慎。 “反正肯定不松，但比之前稍微好一点吧，整体上还是紧...缴税影响还在，因为缴走了 就是缴走了呀，不会因为缴税结束了钱就回来了。”华东一银行交易员说。 她并称，公开市场连续净投放外加MLF超额续做对市场略有助益，融入难度较之前两天 稍有好转，但总体紧势未改；短期内又面临年底时点因素，资金面预期偏谨慎。 中国央行公开市场今日进行总额2,250亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,400亿元， 14天期850亿元。据此计算，单日将净投放950亿元，本周已是连四日净投放。 11月共有一笔MLF（中期借贷便利）到期，总额1,150亿元。不过本月迄今，央行已进行 两次MLF操作，操作量分别是11月3日的4,370亿元和11月16日的3,020亿元。操作期限均为六 个月和一年期，利率亦维持在2.85%和3.0%不变。 华南一基金交易员亦表示，“一大早还是非常紧，但后面好了一点点，可能跟公开市场 有关系吧，大行基本都歇着（不出钱）。” 她称，需关注人民币汇率贬值的影响，虽说目前为止未见到央行在外汇市场大力干预， “但我估计还这么贬下去的话，央行不会不管的吧。” 人民币兑美元即期 周四早盘振荡微升，成交放量；而中间价十连跌至八年半 新低。交易员称，美指 上日触及14年新高打压中间价，今日虽略回调但仍在高位，人 民币继续承压。今日大行在6.87关口站岗值守，自营盘见状纷纷止盈，推升半日成交量。[C NY/CN] 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2788 2.2889 -1.01 七天 2.5604 2.5608 -0.04 14天 2.8307 3.0186 -18.79 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.7850 2.5300 +325.50 七天 2.8350 3.0650 -23.00 14天 2.9450 2.8500 +9.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3000 +0.00 七天 2.8500 2.8500 +0.00 14天 3.1000 3.2000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.2590 2.2570 +0.20 七天 2.4360 2.4280 +0.80 三个月 2.9325 2.9125 +2.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)