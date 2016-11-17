台湾股市：小幅走升，台积电等苹果供应商领涨

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月17日 - 台湾股市周四走升，台积电 和其他苹果 供应商领涨。苹果股价周三大涨逾2%。
0353GMT，加权股价指数 小升0.3%报8,984.69点，上日收报8,962.22。
电子类指数 上涨0.4%，金融保险类指数 微升0.1%。
全球最大晶圆代工厂商台积电上扬0.6%。鸿海 跳升1.4%。在特朗普上周赢得美国总统大选后，苹果等科技股显露复苏迹象。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。