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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 12:18 BJT

台湾股市：小幅走升，台积电等苹果供应商领涨

路透台北11月17日 - 台湾股市周四走升，台积电 和其他苹果 供应商领涨。苹果股价周三大涨逾2%。

0353GMT，加权股价指数 小升0.3%报8,984.69点，上日收报8,962.22。

电子类指数 上涨0.4%，金融保险类指数 微升0.1%。

全球最大晶圆代工厂商台积电上扬0.6%。鸿海 跳升1.4%。在特朗普上周赢得美国总统大选后，苹果等科技股显露复苏迹象。(完)

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